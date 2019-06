Leknessund med sølv på NM-fellesstarten: – Hadde ikke sett for meg at det skulle gå så bra

Tromsø-syklisten hadde en fenomenal gullmedalje i sikte, men måtte gi tapt for mer rutinerte Amund Grøndahl Jansen i spurtoppgjøret.

Da han ble intervjuet av NRK umiddelbart etter rittet, var 20 år gamle Leknessund først irritert på sin overmann fordi han hadde følt seg innesperret i svingen like før mål, men i intervjusonen etterpå hadde han innsett at han tapte mot en mer erfaren rytter.

– Jeg synes egentlig avslutningen ble veldig bra. Med 150 meter igjen føler jeg at jeg kan ta det. Så bruker han erfaringen sin og gjør noe jeg ikke var forberedt på, slik at jeg ikke kommer forbi, sa Leknessund etter sølvmedaljen.

Det var hans andre NM-medalje i år, etter gullet på tempoen tidligere i uken.

– At det skulle gå så bra hadde jeg ikke sett for meg. Det har vært et NM over forventning.

Tom Hansen / NTB scanpix

Roses av sjefen

Uno-X-rytteren var også godt fornøyd med eget lags prestasjoner.

– Vi har mange mann i finalen og setter mye farge på løpet. Vi får medalje og hadde selvfølgelig håpet på gull, men vi skal være storfornøyde.

Han fikk også ros fra Uno-X-sjef Jens Haugland etter rittet.

– Vi er utrolig stolte over sølvet. Vi har en 20-åring som tok gull på torsdag og sølv i dag. En fantastisk uke for Uno-X-laget, sa Haugland.

Han mente Grøndahl Jansen vant fullt fortjent, etter alt arbeidet han la ned tidligere på dagen. Om Leknessunds sinne etter målgang sa han følgende:

– Andreas Leknessund har en av Norges fremste toppidrettsskaller. Det skulle bare mangle at han er rasende. Det fordi han ikke vant.

– Dette er utrolig stort for han og Uno-X. Nå skal vi forhåpentlig forvalte han så godt av vi kan ha glede av ham i mange år.