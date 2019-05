Hvem skal betale den norske gulljakten? Toppidrettssjefen håper tre millioner fra regjeringen er starten på noe nytt.

OLYMPIATOPPEN: Lyden fra vektstenger som smalt i gulvet fylte styrkerommet på Toppidrettssenteret. Aksel Lund Svindal var tilbake sammen med kompisene på alpinlandslaget for en styrkeøkt. Kameraer fra organisasjonen «Mot» fulgte kraftanstrengelsene.

Samtidig prøvde kulturministeren og toppene i norsk idrett å nå frem til pressen med det de selv omtalte som et godt budskap.

Trine Skei Grande hadde med seg et løfte om tre millioner kroner til et forprosjekt for det som etter planen skal bli et nytt toppidrettssenter ved Sognsvann. Norges idrettsforbund går inn med like mye. Tidligere er det antydet at hele byggeprosjektet kan komme til å ende på én milliard kroner. I så måte virket ikke tildelingen mandag morgen å rekke så langt.

For toppidrettssjef Tore Øvrebø og idrettspresident Tom Tvedt er det imidlertid viktige signaler som nå kommer fra regjeringen.

Idretten har jobbet med saken i over ti år. Nå kan endelig forprosjektet starte.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Hvem skal betale gulljakten?

Øvrebø legger spesielt vekt på at dette er første gangen regjeringen kommer med en direktebevilgning til norsk toppidrett. Midlene til Olympiatoppen kommer via en av postene i tildelingen av spillemidlene.

– Her ser vi et statlig engasjement inn i toppidretten. Det er spennende, sier Øvrebø til Aftenposten.

Han la i sin korte innledning vekt på at i mange av nasjonene Norge sammenligner seg med, bidrar staten direkte i toppidrettssatsingen. Dette ønsker han også å se i Norge. Øvrebø håper at denne bevilgningen var den første av flere.

En viktig del av forprosjektet blir også å finne gode modeller til hvordan finansieringen skal være til både byggingen og den fremtidige driften.

Skei Grande understreket at denne bevilgningen ikke er en garanti for at idrettens ønsker på de områdene vil bli hørt. Hun fikk imidlertid med seg Øvrebøs ønsker om en mer direkte finansiering også i fremtiden.

– Det vi gjør nå, er å bryte en barriere. Det som er viktig for oss er at du må ha toppidrettsutøvere for at barn skal ha noe å strekke seg etter. Det er viktig for bredden, sier Skei Grande.

Hun er opptatt av at private aktører må med i prosjektet for å sikre finansieringen. Den byrden kan ikke staten bære alene.

Mange som skal si sin mening

Norges idrettshøgskole eier tomten og er også med på prosjektet. Skolen er eid av staten, men det er Oslo kommune som regulerer området. Idretten er aktøren som skal bygge. Det må tas hensyn til Markagrensen, Statsbygg skal involveres og byrådet i Oslo det samme.

Øvrebø sier det er umulig å fastslå når byggingen kan starte, men at det ikke trenger å ta så lang tid hvis alle ønsker fremdrift.

Tvedt er glad for at han kan gå til helgens idrettsting med beskjed om at et nytt senter vil komme.

– For oss er dette en veldig stor dag. Idretten startet med arbeidet for over ti år siden. Det er viktig for norsk toppidrett at de beste får trene med de beste, og at de har et møtested hvor de blir kjent med hverandre.