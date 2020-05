KRISTIANSAND: – En tilpasning av Aquarama stanger i fylkeskommunens 20-årige leieavtale. Framtida til Vipers avhenger derfor av fylkesordfører Arne Thomassen og fylkesrådmann Tine Sundtoft, sier Morten Jørgensen, økonomiansvarlig i styret til Vipers.

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt Vipers´ ønske om å bygge om Aquarama. De viser til at Det europeiske håndballforbundet (EHF) skal ha tegnet en ny TV-avtale til en verdi av fire milliarder kroner for både damer og herrer, og at kravene til Champions League-arrangementene dermed blir strammet til.