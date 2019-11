SØGNE: – Vi påstår at vi er desidert hardest, men så får vi litt kjeft fra Svalandsgubben for det da. Totalt sett mener vi vår løype er tøffere og hardere per kilometer, smiler løpsleder Dag Morten Frantzen fra Søgne skiklubb.

Lørdag ble løpet arrangert for 28. gang, og rundt 400 små og store valgte å bruke lørdagen i Søgnes skoger.