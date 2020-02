Overraskelsesmannen røper: Slik har ishockey hjulpet norsk alpint til suksess

– Det er fortsatt litt uvirkelig. Det er selvfølgelig utrolig deilig, men det har ikke gått opp helt for meg, sier Timon Haugan (23).

Vi snakket med unggutten et par timer etter at han tok sin første pallplass i verdenscupen. 23-åringen lå på 11.-plass etter første omgang. I finaleomgangen klinket han til med bestetid, og det ga en annenplass og karrierebeste.

Haugan forteller at han ble svært glad da han innså at han hadde innkassert sin første topp-ti-plassering. Men med stadig tyngre forhold i bakken kjørte én etter én inn bak unggutten.

– Plutselig lå jeg an til minst en fjerdeplass. Da tenkte jeg: «Fy søren, hvis bare én gjør en feil nå, er jeg på pallen.» Det skjedde, gjenforteller han.

Alessandro Trovati, AP / NTB scanpix

– Noen bra år i vente

Dermed kan Norge ha fått nok en komet i alpint. Annenplassen til Haugan kom bare få uker etter at Lucas Braathen (19) ledet slalåmklassikeren i Kitzbühel etter første omgang og til slutt endte på en sterk fjerdeplass.

For øyeblikket leder Henrik Kristoffersen verdenscupen sammenlagt. Aleksander Aamodt Kilde ligger på tredjeplass, 57 poeng bak landsmannen. Sebastian Foss Solevåg kan også skilte med en foreløpig femteplass i slalåmcupen.

Haugan trekker frem det at man har slått sammen europacup- og verdenscuplagene til et større verdenscuplag. Dermed er det kommet inn mer ungt blod, og det er en av grunnene til at flere nordmenn har meldt seg på i alpintoppen, tror han

– Vi har pushet hverandre, og så har vi et trenerteam som er utrolig bra, med folk fra forskjellige land. Den miksen av trenere, servicepersonell og løpere i forskjellige aldere og med forskjellige personligheter, har vært en nøkkel. Det er utrolig artig å være på landslaget nå, og vi har noen bra år i vente, sier Haugan.

Gabriele Facciotti, AP / NTB scanpix

Fakta: Verdenscup slalåm menn i Chamonix Frankrike: 1) Clement Noël, Frankrike 1.41,47 (48,05-53,42), 2) Timon Haugan, Norge 1.41,68 (48,90-52,78), 3) Adrian Pertl, Østerrike 1.41,78 (48,82-52,96) Øvrige norske: 6) Sebastian Foss Solevåg, 1.42,22 (48,63-53,59), 12) Jonathan Nordbotten, 1.42,99 (49,79-53,20) Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen og Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut.

– Slipper meg mer løs

Det er særlig i de tekniske disiplinene at man ser en positiv utvikling. For øyeblikket leder Kristoffersen slalåmcupen, mens Foss Solevåg ligger på femteplass.

Totalt fem nordmenn er inne blant topp 30, med Haugan, Braathen og Jonathan Nordbotten på henholdsvis 16.-, 24.- og 27.-plass.

– Hva skyldes denne utviklingen?

– Vi har endret barmarkstreningen. Vi har fokusert mer på koordinasjon, balanse og smidighet, for en mer smidig kjøring, og vi har redusert mengden ren styrketrening, sier Haugan.

– I fjor ble jeg fort stiv og brukte for mye muskler i kjøringen. Nå slipper jeg meg mer løs. Dette er noe vi bør fortsette med, i hvert fall for min del, utdyper Haugan.

Ishockey to ganger i uken

23-åringen forteller at de også har hatt stor nytte av ishockeytrening. Før har de trent ishockey hver søndag om sommeren, men denne sesongen har de gjort det to ganger i uken, med et mindre fokus på selve spillingen.

– Vi har fokusert mer på basisøvelser. Trenerne har vektlagt det skøytetekniske, samt skispesifikke øvelser på isen, sier Haugan.

Landslaget har blant annet hyret inn en trener fra Vålerenga Ishockey. Trenerne har også vært på isen og filmet de forskjellige øvelsene.

– Det er mye av dette du kan overføre til alpint. Du trener også lår, så da får du den treningen gjennom ishockey i stedet for å gjøre knebøy på styrkerommet, sier Haugan.

– Jeg mener absolutt at vi burde fortsette med denne type trening. Det blir også veldig spennende med den nye skihallen, sier lørdagens overraskelsesmann.