Hynne nummer to i Sveits

Kun slått av ire i storform.

Hedda Hynne løp på 2.00,72 i Sveits. Lise Åserud

Friidrettsutøveren Hedda Hynne løp inn til 2.-plass på fredagens 800 meter for kvinner i Sveits. Vinneren av løpet slo ny nasjonal rekord.

Hynne løp inn til tiden 2.00,72, drøye sekundet bak irske Ciara Mageean som ble historisk.

Vinneren slo ny irsk rekord for kvinner på distansen, med tiden 1.59,69. Det er første gang en irsk kvinne løper distansen på under to minutter.

Det har derimot Hynne klart, som har en bestetid på 800 meter på 1.59,87. Selv med den tiden hadde den norske løperen fortsatt havnet på en 2.-plass i Sveits fredag.

Franske Lamote Renelle knep 3.-plassen.

