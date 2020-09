Vipers-sjefen imponert over satsinga i MHK – dette mener han må til om laget skal ta medalje

Vipers er Håndball-Norges ubestridte topplag, men plassene bak er mer åpne. Nå tror Ole Gustav Gjekstad at MHKs storsatsing endelig vil bære frukter.

11 minutter siden

Molde og Vipers har allerede rukket å møte hverandre to ganger denne sensommeren. Begge har endt med seier til sørlendingene, men mange spår at Molde er et av lagene som kan følge de suverene seriemesterne lengst på tabellen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad lot seg imponere over mye av det han fikk se av MHK tidligere i måneden, og tror de kan bite godt fra seg i serien i år.