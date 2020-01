Da Johannes Thingnes Bø rett før jul vant i østerrikske Hochfilzen og i franske Le Grand-Bornard, var det ikke bare prestasjonene hans som vakte oppsikt.

Rundt høyre håndledd hadde skiskytteren en klokke av det veldig sjeldne slaget, noe som ikke gikk upåaktet hen hos kjennere. Administrator av den lukkede Facebook-gruppen til Klokkeriet, Stig Louis Olsen, kjente straks igjen merket: Richard Mille.

Han forteller at mange av klokkene deres koster over én million kroner.

– Petter Stordalen er en av få personer i Norge som jeg vet om som har en slik klokke. Det er nok flere som har det enn vi tror, men det er ikke alle som liker å vise den frem, forteller Olsen.

Før jul ønsket ikke Bø å snakke om klokken, men onsdag denne uken bekreftet han og produsenten på Instagram at de hadde inngått en avtale. NRK var først ute med å omtale dette torsdag.

– Jeg kan endelig avsløre at jeg er det nyeste medlemmet i Richard Mille-familien, skrev skiskytteren.

Følger verdensstjerner

Til NRK forteller sterkt klokkeinteresserte Bø at de har spesiallaget klokken bare til ham.

– Jeg har jo en signaturmodell og for meg er den vanskelig å prissette, sier skiskytteren, som selv er medlem av Klokkeriets Facebook-gruppe.

Ifølge kringkasteren er klokken verdt over 1,4 millioner kroner.

Avtalen med selskapet kom i stand etter at han selv sendte dem en e-post, uten helt å tro på at de var interesserte. Richard Mille samarbeider med noen av verdens største stjerner, som tennisspilleren Rafael Nadal, fotballspilleren Didier Drogba, skuespilleren John Malkovich og artisten Pharrell Williams.

Bøs millionklokke ble vist frem en drøy måned etter at skiskytterne til slutt ble enige med Norges Skiskytterforbund om en ny utøveravtale.

De skrev under i november, etter å ha diskutert innholdet med forbundet siden sommeren. Utøverne ønsket i større grad å kunne vise frem selskaper de hadde private avtaler med utenfor offisielle samlinger, mens forbundet svarte med å gi dem økt stipend og muligheten til selv å selge én ekstra sponsorplass på klær og utstyr, ifølge VG.

ANDREAS GEBERT / REUTERS

Ikke i strid med forbundets sponsorer

Forbundet har en avtale med Polar om puls- og treningsklokker, men Bøs klokke måler ikke annet enn tiden. Derfor er det uproblematisk at han bruker den under renn.

– Så lenge utøvernes egne samarbeidsavtaler ikke er i konflikt med forbundets, er det greit å fronte private sponsorer. Flere av utøverne våre har egne avtaler. Og såfremt forbundet ikke har en eksisterende avtale med et konkurrerende selskap eller merkevare, kan utøverne inngå egne avtaler, opplyser kommunikasjonssjef i forbundet, Emilie Nordskar.

Forbundet har heller ikke noe problem med at en av deres stjerner går rundt med en luksusklokke til over én million kroner.

– Vi er stolte av alle utøverne våre, og opplever at de sender ut jordnære og positive signaler. Johannes har begge beina godt plantet på jorden, til tross for enorm suksess. At et stort, internasjonalt merke ønsker å samarbeide med Johannes er spennende for ham. Vi håper selvsagt ingen opplever det som noe annet, sier Nordskar.

Bø blir ikke å se under helgens konkurranser i tyske Oberhof. Han er hjemme i Norge og venter på å bli far sammen med kona Hedda, som har termin 18. januar.