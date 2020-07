Sportssjefen hadde gitt opp håpet om å stille Norges første OL-lag. Hun fikk ham på andre tanker.

Stine Dale (21) imponerer så stort at Norges Triatlonforbund legger om OL-planene.

Sportssjef Arild Tveiten og landslagsutøver Stine Dale under et pressetreff med triatlonlandslaget på Ekebergrestauranten. Geir Olsen, NTB scanpix

9 minutter siden

EKEBERGRESTAURANTEN: For ett år siden hadde sportssjef Arild Tveiten lagt vekk tanken om et norsk lag til miksstafetten i OL.

– I fjor var det for tidlig. Det var vi tydelig på. Vi hadde egentlig gitt opp den kvalifiseringskonkurransen, sier Tveiten til Aftenposten.

I miksstafett i triatlon trenger man to herrer og to kvinner. I 2019 hadde Norge tre herrer i verdenstoppen – bergenserne Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes – men bare én kvinne på et høyt internasjonalt nivå: Lotte Miller fra Stavanger.

Uten at man trenger å finregne på det, betyr det at triatlonlandslaget manglet en kvinne for å ha håp om å kunne kvalifisere seg til OL i Tokyo. Øvelsen står på det olympiske programmet for første gang.

Da OL ble utsatt til 2021, øynet sportssjefen en mulighet.

– Det er på hengende håret nå også, sier Tveiten med et glis.

Årsaken til at det nå ikke fremstår som umulig å bli blant de tre beste i den siste miksstafett-konkurransen før OL, er Stine Dale.

– Har brukt det som motivasjon

Som faren og storesøsteren før henne, var det egentlig svømmer Dale skulle bli. I over ti år satset hun, før hun heller rettet blikket mot triatlon. Idretten kombinerer svømming, sykling og løping.

At sportssjef Tveiten nå peker på henne som grunnen til at Norge har en sjanse til å kvalifisere et mikslag til OL, tar Dale med stoisk ro.

– Jeg synes at bare det å kunne være et alternativ til laget, er kjempekult. Istedenfor å føle på noe press, har jeg egentlig bare brukt det som motivasjon, forteller hun til Aftenposten.

Tveiten berømmer 21-åringens vilje til å satse. Den har også Blummenfelt, Iden og Stornes merket seg. Til daglig trener hun sammen med dem.

– Hun er en som kan tjene veldig mye på å få ett år til før OL, sier Blummenfelt, og han får støtte fra lagkamerat Iden.

– Om hun klarer å prestere tilsvarende i en konkurranse som hun gjør hver dag på trening, da tror jeg vi tar en OL-plass.

Fakta Stine Dale Alder: 21 år (født 11. november 1998) Kommer fra: Bergen Idrett: Triatlon Representerer: Åsane CK Vis mer

Stine Dale foran treningskameratene. Fra venstre i bakgrunnen: Casper Stornes, Gustav Iden, Kristian Blummenfelt. Geir Olsen, NTB scanpix

På ett drøyt år har Dale kuttet tiden hun bruker på å løpe 5000 meter med rundt ett minutt. Likevel er hun mer beskjeden enn lagkameratene når hun skal omtale sin egen fremgang.

– Det har jo gått fremover da, sier hun.

– Men det har ikke kommet uten videre. Jeg har vært veldig innstilt på at jeg vil bli veldig god. Jeg har lyst til å få det til. Det har ikke vært et problem for meg å legge ned arbeidet som kreves.

Å være del av en treningsgruppe med tre utøvere i verdenseliten, omtaler Dale som «ufattelig gøy».

– De er utrolig gode forbilder. Jeg lærer veldig mye, sier bergenseren, som representerer Åsane CK.

Fakta Miksstafett Består av: 300 meter svømming 6,6 kilometer sykling 1 kilometer løping Kilde: Det internasjonale triatlonforbundet (ITU) Vis mer

Får tips fra Miller

Dale har også et forbilde i Odense i Danmark. Der har Lotte Miller, som i en årrekke har vært Norges beste kvinnelige triatlet, hatt tilholdssted de siste fire årene.

Hun har trent sammen med et elitelag bestående av danske triatleter. 24-åringen fra Stavanger har også studert idrett og bodd på 29 kvadratmeter.

– Hun er veldig god å ha, sier Dale om Miller.

– Lotte er veldig flink til å gi tips. Hun har mye erfaring. Er det noe jeg lurer på, så forteller hun gjerne, også uten at jeg spør.

21 år gamle Stine Dale får mange gode råd fra 24 år gamle Lotte Miller. Geir Olsen, NTB scanpix

– Det er sånne ting jeg har lært opp gjennom årene som nå er ganske naturlig for meg, men som kanskje fyller noen hull i Stines kunnskap, sier den to år eldre Miller.

Å kunne dele av sin kunnskap, gir også utbytte for Miller.

– At jeg kan komme med noe av verdi til henne, gir meg en selvtillit. Hun får meg til å utvikle meg, og jeg utvikler henne. Det er det beste samarbeidet vi kan ha, sier Miller om landslagskollegaen.

– Vil gå inn i OL sterkere

Den avgjørende konkurransen hvor Norge har muligheten til å kapre en av de tre siste billettene til miksstafetten i OL vil, dersom ikke noe uforutsett skulle inntreffe, trolig finne sted våren 2021.

Miksstafett har stått på programmet i verdensserien i triatlon siden 2018. I løpet av pressetreffet med de norske utøverne kommer det klart frem at de synes det har vært kjedelig å bare være tilskuere.

– Det føles litt som at du går glipp av festen dagen derpå når vi må jogge ut etter konkurranse, mens alle andre har enda en topp og kjører stafett med fullt av publikum, sier Blummenfelt.

Kristian Blummenfelt, som her løper inn til 2.-plass under en konkurranse i verdensserien i Montreal i 2018, tror muligheten til å delta i miksstafett vil heve hele laget i tiden som kommer. Graham Hughes, AP

Han tror muligheten til å delta i miksstafett, og forhåpentlig kvalifisere et lag til OL, vil gjøre mye for stemningen i laget.

Det tror også Miller.

– Det vil skape en lagdynamikk som vil gjøre at vi går inn i OL så mye sterkere. Ikke bare som enkeltutøvere, men også som et stafettlag.

Dales fremgang det siste halvannet året, særlig med løpesko på beina, gjør at sportssjef Tveiten er forsiktig optimist med tanke på om et norsk lag blir å se på startstreken i Tokyo neste sommer.

– I en miksstafett er det ti plasser innenfor ett minutt. Da går man fra å kanskje akkurat ikke henge med, til å kunne henge med, sier han.

Dale, som fyller 22 år i november, ser frem til å få noen konkurranser i beina før kampen om en OL-billett skal avgjøres.

– Å få kjørt et par løp før den uttakskonkurransen eventuelt blir, er viktig. Da er man forberedt og klar. Det er viktig at det ikke blir en altfor lang pause frem til det blir skikkelig alvor.