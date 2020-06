* Født: 6. mai 1946 i Oslo

* Død: 20. juni 2020 (74 år)

* Stevnegeneral for Bislett Games fra 1984 til 2008.

* President i Norges Friidrettsforbund fra 2003 til 2015.

* President i Det europeiske friidrettsforbundet fra 2015. Gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2019.

* Styremedlem i Det internasjonale friidrettsforbundet fra 2015.

* For mange kjent som «Bislett-Hansen» for sin rolle som leder og stjernefikser for Bislett Games.

* Var sterkt delaktig i oppbyggingen av store kveldsstevner i internasjonal friidrett. President i EuroMeetings fra 1998 til 2006.

* Mottok Bislett-medaljen i 2006 for sin innsats for stevnet og for norsk friidrett.

* Ble rammet av hjerneslag 15. mars og døde tre måneder senere.

Kilder: NTB, friidrett.no