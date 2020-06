VG: Tidligere friidrettspresident Svein Arne Hansen er død

Den tidligere presidenten i Norges friidrettsforbund ble 74 år gammel.

Svein Arne Hansen er død. Ørn E. Borgen

20. juni 2020 17:44 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver VG. Avisen får opplysningene bekreftet av Hansens familie.

Ifølge avisen døde Hansen lørdag formiddag. Han ble 74 år gammel.

VG har tidligere omtalt at Hansen fikk hjerneslag i mars. Senere skal han ha pådratt seg ytterligere komplikasjoner. Han skrev følgende Twitter-melding fra sykesengen 10. april:

Hansen var i flere år president i Det norske friidrettsforbundet.

I 2015 ble Hansen valgt til president i Det europeiske friidrettsforbundet. I fjor ble han gjenvalgt i vervet for en ny fireårsperiode. Som president i Det europeiske friidrettsforbundet var han også styremedlem i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Hansen har også vært tidligere stevnedirektør hos Bislett Games. Han fungerte som stevnedirektør i 24 år før tidligere høydehopper Steinar Hoen overtok stillingen i 2007.

I 2006 ble han tildelt Bislett-medaljen for sin innsats for stevnet og ledelse av norsk friidrett.

Hansen kom inn som norsk friidrettspresident i 2003 og hadde jobben helt til 2015. Etter at han ble valgt til president i det europeiske forbundet i 2015, tre år etter at han prøvde seg første gang, fant han raskt ut at det ble vanskelig samtidig å være norsk friidrettssjef og trakk seg fra den norske posten.

(©NTB/100 % Sport)

