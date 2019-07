Kaos før Tour de France-starten etter omstridte utestengelser

Etter onsdagens etappe i Tour de France ble Tony Martin og Luke Rowe kastet ut av rittet grunnet en hendelse mot slutten av etappen, som rittledelsen beskrev som voldelig oppførsel.

TV-bildene viste at Tony Martin med vilje stengte veien da Luke Rowe prøvde å komme seg forbi, og Rowe tok tak i nakken til Martin etterpå. Det skal også ha vært knuffing mellom de to tidligere i etappen.

De to ble kastet ut av rittet. Før torsdagens etappe valgte imidlertid både Jumbo-Visma (Martins lag) og Team Ineos (Rowes lag) å anke avgjørelsen.

Torsdag formiddag var syklene til de to med på følgebilene til de to lagene. Tony Martin ble sett i startområdet før etappen, skrev TV 2, som var i startbyen Embrun. Kanalen meldte også at Luke Rowe satt klar i sin lagbuss.

Men juryen sto på sin avgjørelse, og verken Martin eller Rowe startet dagens etappe. De er dermede ferdige med årets Tour de France. TV 2 skriver at den endelige avgjørelsen kom kun få minutter før etappen startet.

– De to vet at de har gjort noe dumt, men syns at straffen er for streng. Dette blir en lærepenge for hele feltet, sa Dag Otto Lauritzen under TV2s sending.

Simon Z. Nessler fra procycling.no er på plass i Frankrike. Han skrev dette på Twitter:

Tony Martins sykkel også klar på taket til Jumbo-Visma-bilen. — Simon Z. Nessler (@tastasol) July 25, 2019

Beklaget

Onsdag kveld la Tony Martins lag Jumbo-Visma ut en video på Twitter. I den beklaget de to rytterne seg og tok ansvar for sine handlinger. Lagene anket også avgjørelsen onsdag.

– Det er en av verdens største sportsbegivenheter, med mye oppmerksomhet. Jeg vil bare si unnskyld til Tony og Jumbo-Visma, men også til Team Ineos sine fans og min familie, sa Luke Rowe i videoen.

– Å forlate laget på denne måten er veldig dumt. Det er en streng avgjørelse av juryen, men inntil videre må vi bare akseptere det. Det er en dårlig følelse, sa tyske Tony Martin.