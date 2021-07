Russlands gullvinnende OL-bryter: – Skal tilbake til mammaperm etter Tokyo

Natalja Vorobjova (30) ser fram til å endelig ha bedre tid med sønnen – tre år etter han kom til verden.

GULL VERDT: Natalja Vorobjova kysser Russlands første OL-gull til en kvinnelig bryter i London 2012.

– Som mor og kone var det en kolossal smell da OL ble utsatt. I stedet for å kunne bruke mer tid med sønnen og mannen min, ble det et ekstra år med hard jobbing, med nerver og bekymringer. Men som idrettsutøver var det fantastisk, jeg fikk tatt igjen det jeg tapte mens jeg hadde permisjon, sier russiske Vorobjova i et større intervju med Sport Express.

30-åringen reiser til Tokyo for det som trolig blir hennes siste OL og har allerede planen klar for hva hun skal gjøre i etterkant.

– Da skal jeg rett tilbake til mammaperm, sier hun i intervjuet, og meddeler at hun var tilbake på treningssenteret tre måneder etter fødselen i 2018.

Sønnen Timur har nettopp fylt tre år og 30-åringen sier det er vanskelig å returnere hjem uten en «gave» til ham – en medalje. «Hvor er presangen?» spør han når hun kommer hjem, forteller bryteren.

RUSSISK HISTORIE: Vorobjova feirer etter å ha slått Stanka Zlateva Hristova fra Ungarn i finalen i 2012.

Vorobjova har skrevet russisk idrettshistorie: I London tok hun deres første kvinnegull i bryting noen gang. Det fulgte hun opp med sølv i Rio i 2016.

Sistnevnte etter å ha tapt finalen mot japanske Sarah Duso, et nederlag hun innrømmer fortsatt svir. Etter å ha vunnet sin første bryteturnering som 13-åring, etter å ha kjempet for å det hele tatt kunne delta i mangel på jenteturneringer i Irkutsk-regionen i Russland, sier hun nå at tyve år dedisert til sporten er nok.

– Jeg har lyst til å leve mer for meg selv. Ingen avgifter, brytematter, trening. Jeg elsker virkelig bryting. Men det er ikke hele livet, sier hun.