To menn med mye selvtillit

TOKYO (Aftenposten): – Det blir en rask finale med en blek, cocky, djevel på topp.

Jakob Ingebrigtsen (t.v.) er klar for OL-finale på 1500-meter.

5. aug. 2021 15:02 Sist oppdatert nå nettopp

Jakob Ingebrigtsen sto i kjelleren på Olympiastadion og forklarte seg etter å ha kvalifisert seg til OL-finalen på 1500 meter. Det var der han var eplekjekk nok til å utrope seg selv til vinner. Men vi skal skynde oss å legge til at han smilte og skjønte at dette var mat for klikkvennlige overskrifter i nettaviser landet rundt.

Det er to menn som er utpekt som store favoritter til å vinne 1500 meter: Den ene er fra Sandnes og den andre er fra Bomet i Kenya. Begge er de relativt sikre på at de kan ta gullmedaljen lørdag ettermiddag.

Han fra Sandnes, Jakob Ingebrigtsen, var selvsikker etter forsøksheatet. I et raskt semifinaleheat kom han inn til en annenplass etter Ken Kipsang. Erkerivalen Timothy Cheruiyot ble nummer tre i sitt heat. Dermed var begge favorittene greit videre til finalen.

Kenyaneren fikk selvfølgelig spørsmål fra norske journalister om hvem som ville stå som vinner. Han svarte greit med en eneste stavelse på spørsmålet.

«Me», sa han og smilte bredt og forsvant bort i betongkolossens indre.

Timothy Cheruiyot fra Kenya er kanskje den største favoritten.

Gliste gjorde også den norske 20-åringen da han kom inn fra stadion. Han hadde avvist alle diskusjoner med trenerfaren Gjert om løpsopplegg. Han hadde fulgt egne planer og gjort jobben.

– Det er ingen andre enn min oppgave å løpe. Jeg blir provosert når noen snakker til meg om taktikk.

To prosent energibruk

Sandnes-gutten hadde dratt frem i tet etter rundt 400 meter. Det var et forsøk på å dempe farten. Han lyktes bare delvis. Men han var klar på at det ikke var noe som skremte ham.

– Noen er såpass dårlige på noen områder at de føler at de er nødt til å kjøre et løpsopplegg som dette. Det koster mye for alle. Det er ingen grunn til å legge skjul på det. Men jeg er i finalen og skal springe lørdag. Det gleder jeg meg til.

– Cheruiyot sa at han hadde brukt 90 prosent kapasitet i semifinalen. Hvor mye brukte du?

– Den er fin. Jeg løp to prosent. Det er morsomt at han skulle poengtere det, sier han og gliser.

Jakob Ingebrigtsen styrte mye av feltet under semifinalen.

Det snakkes om rekordfart i finalen. Mannen fra Sandnes har merket det som alle deltagere i løpsøvelsene har merket. Banen med helt nytt dekke er rask.

– Finalen blir raskere enn i dag. Det skal passe meg bra.

To rivaler borte

I VM i Doha ble Ingebrigtsen nummer fire på distansen. Cheruiyot vant foran Taoufik Makhloufi fra Algerie og Marcin Lewandowski fra Polen. Makhloufi skadet seg før OL og er ikke til stede. Lewandowski fullførte aldri semifinalen. Han ble liggende på bortre langside med en skade i foten.

Jakob Ingebrigtsen på vei ut av stadion.

Cheruiyot akter å ta gullet.

– Finalen kommer til å bli jevn. Alle som er her, er gode. Det kommer til å bli tett, og Jakob er en av favorittene.

– Jakob har aldri slått deg i konkurranse. Vil den statistikken stå også etter finalen lørdag?

– Dette er OL, og alle vil ha denne tittelen. Jeg vil ikke tillate at han slår meg denne gangen heller, sa han på spørsmål fra Aftenposten.

Finalen løpes kl. 13.40 lørdag. Den vises på Discovery+ og TVNorge.