Bare to konkurranser på en sesong: – Bankkontoen er ikke tom

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum har tapt millioner på en sesong med bare to konkurranser. Likevel reddes de av gode samarbeidspartnere. Nå har de også signert en fireårskontrakt med forbundet - for å gi tilbake etter suksessen.

VERDENS BESTE: Anders Mol og Christian Sørum. Foto: Berit Roald / NTB

Etter braksuksess de siste to sesongene ønsker Anders Mol og Christian Sørum å gi tilbake til norsk volleyball. De satser fortsatt med sitt lag «Beachvolley Vikings», men signerer likevel en fireårskontrakt med Norges Volleyballforbund. Avtalen definerer markedsrettighetene og forpliktelsene begge veier frem til etter Paris-OL i 2024.

Mol og Sørum har siden august 2018 vært ranket som verdens beste sandvolleyballpar. Forrige sesong hanket de inn over to millioner kun i premiepenger. Denne sesongen har de fleste konkurranser uteblitt, med unntak av EM-gull og «king of the court» i Nederland.

Mol forteller at det usikre «coronaåret» 2020 har gjort det lettere å signere avtalen - i stedet for å satse alene på utsiden av forbundet.

– Ja, det gir en trygghet. Og det gir også en trygghet for forbundet med tanke på at vi er med på deres oppdrag og at vi kan samarbeide om å få norsk volleyball opp og frem - og internasjonal volleyball for så vidt. Vi jobber alle for det samme og vi synes jo at det er verdens feteste idrett. Vi vil at enda flere skal begynne med det. Vi er på samme side, så det er veldig greit å samarbeide med forbundet vårt, sier Mol.

Sørum forteller at det å kunne gi tilbake til unge, lovende volleyballspillere også var en faktor for å signere avtalen.

– Det er kjempeviktig, og det er en vinn vinn-situasjon. Vi ønsker å gi noe tilbake. Nå har vi gjort det bra og fått litt blest rundt oss og volleyball i Norge. Det å ha forbundet på laget er positivt, for det gjør at det kan bli mulig å skape programmer som morgendagens olympiere. Det er ting som har blitt skapt med våre resultater og forbundet sine kontakter. Det er utrolig stas for oss å se volleyball-Norge bli større og at det er en positiv vekst, forteller han.

TV 2 har også omtalt den nye samarbeidsavtalen.

Til tross for at duoen har tapt flere millioner denne sesongen, har ikke året blitt så tøft som for mange andre. Mol og Sørum omtaler nemlig seg selv som «billige i drift» - begge bor fortsatt hjemme hos foreldrene.

– Det går egentlig fint, for vi har de kontraktene vi har med forbundet, Red Bull og andre samarbeidspartnere. Sånn sett har det gått bra, men hadde vi vært etablerte med leilighet og familie begge to, hadde nok situasjonen vært veldig annerledes. Jeg skjønner at utøvere som for eksempel Olaf Tufte og andre etablerte sliter mer. Men vi har klart oss bra, forteller Mol.

Han legger til:

– Bankkontoen har ikke gått tom, men det har vært høyere utgifter. Så det blir godt å komme i gang med konkurranse igjen.

– Man vet jo at vi har tapt, men året har fått og vi har fått tenke på andre ting. Vi har fått gjøre andre ting vi har hatt lyst til. Nå signerer vi også fireårskontrakten som gjør at vi har en base og trygghet. Vi er veldig glade for det, sier Sørum.

Nå er sesongen over og det blir ikke konkurranse på Mol og Sørum før april. Duoen forteller at det også har vært deilig med en pause fra konkurransejaget, men ser nå frem mot neste sesongs største mål: OL i Tokyo - som er coronautsatt ett år. De to har troen på at lekene vil bli gjennomført neste sommer.

– Med tanke på det vi har hørt fra Olympiatoppen håper vi veldig at det gjennomføres. I hvert fall nå som det ser litt mer positivt ut med vaksine, avslutter Mol.