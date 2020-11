Maradona-avskjeden: Fans og familie tok et siste farvel

BUENOS AIRES (VG) Tusenvis av fans fulgte Diego Maradonas siste reise – fra presidentpalasset til gravplassen. Foran fotballikonets aller nærmeste ble han torsdag gravlagt ved siden av foreldrene sine.

Ved kirkegården hvor Maradona skal begraves var det uroligheter før kisten ankom. Folk kastet stein mot politiet, som svarte med tåregass og gummikuler. Rundt klokken 23.30 norsk tid kom følget inn på kirkegården med kisten.

Det var bare Maradonas aller nærmeste som deltok i seremonien.

Der ble han ifølge nyhetsbyrået AP gravlagt ved siden av graven til foreldrene sine Dalma og Diego.

Argentinas store fotballhelt døde onsdag av hjerteinfart - 60 år gammel.

Sto langs veien og sang

Rundt to timer før seremonien på gravplassen Jardin Bella Vista gjorde kortesjen seg klar for å frakte Maradonas kiste ut av presidentpalasset.

VG var til stede i Buenos Aires hvor stemningen var elektrisk i det kortesjen kom ut på gaten. På grunn av kaoset utenfor valgte kortesjen å kjøre en annen vei ut av regjeringsbygningen enn planlagt.

Kortesjen besto av en blomstersmykket bil, bårebil og flere andre biler. Selve bårebilen var voktet og ble fulgt tett av et titalls politimotorsykler. Likevel strømmet folk til og tok på bilen hver gang de hadde mulighet.

Langs motorveien sto det mennesker overalt for å ta en avskjed med Maradona med rop, flagg og sang.

Ved gravplassen måtte politiet brøyte seg vei forbi flere hundre fremmøtte, som danset og sang i veien.

Kaos

Torsdag morgen var kisten med Maradona i presidentpalasset for lystenning, slik at folket skulle få ta et siste farvel med superstjernen. Først ut var hans nærmeste familie – blant annet hans tidligere kone Claudia Villafañe, døtrene DAlma og Gianinna, hans andre ekskone Verionca Ojeda og sønnen Dieguito Fernando.

Det var ventet over én million mennesker, og da køsystemet kollapset, etter at det i utgangspunktet var bestemt at syningen av Maradonas kiste ble utvidet med tre timer, ble det kaos.

Ingen slapp inn, og til slutt ble visningen av kisten i presidentpalasset avbrutt etter 12 timer. Da politiet forsøkte av bryte opp folkemengende, svarte rasende fans, deserpate etter å komme inn, med å kaste steiner og andre ting mot politiet. Det ble da skutt gummikuler mot folkemengden, og ifølge TV-kanalen TN ble flere skadet.

TV-kanalen meldte om uroligheter på Avenida 9 de Julio hele torsdag kveld hvor folk prøvde å komme seg frem til Casa Rosada hvor Maradonas kiste ligger til skue.

VIL TA AVSKJED: Nerera López og vennen Martin foran Casa Rosada i Buenos Aires. Foto: Hilda Nyfløt

– Umulig å kontrollere

Nerera Lopez stilte seg likevel opp utenfor palasset sammen med vennen Martin, og håpet hun får komme inn og si farvel til Maradona.

VG møtte også paret Julieta Lopez og Tomas Fox, som hadde køet i seks timer. Det var rett før det var deres tur til å komme inn i palasset da kaoset brøt ut.

– Det er umulig å kontrollere dette, det er så mange folk. Det er leit at hele det argentinske folket må betale prisen når noen få lager kaos, sier Lopez.

– Det er familier blant oss som vil komme inn, men ved avenyen begynte politiet å skyte med gummikuler. Jeg tror ikke de vil slippe oss inn nå, noen folk har drukket mye alkohol, sier hun.

LENGE I KØ: Julieta Lopez og kjæresten Tomas Fox hadde stått i kø siden klokken 12 i dag. Foto: Hilda Nyfløt

Flere arrestert

Like etter klokken 18 norsk tid ble en kø stengt, og TV-kanalen TN viste bilder av politi som skyter i luften for å spre mengdene. Flere har blitt arrestert, og VGTVs bilder viser skadede som blir båret bort. Også tidligere torsdag var det uroligheter i forbindelse med avskjeden.

Brannmannskaper spylte vann opp i luften slik at folk skal få kjølnet seg ned. Det var også uroligheter ved inngangen til presidentpalasset. Folk forsøkte å ta seg over sperringene til palasset, der har nå militærpoliti tatt oppstilling for å roe gemyttene.

Etter at kisten hadde forlatt den store avenyen og kjørte mot kirkegården roet gemyttene seg blant Maradona-fansen i sentrum.