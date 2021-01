Åpner opp for barneidretten – men ikke i Stavanger

I to uker har innendørs fritidsaktivitet vært stengt for alle. Nå åpner regjeringen idrettshallene igjen, men ikke i Stavanger.

Håndballen må smøre seg med tålmodighet i Stavanger. Det er forsatt forbudt med all innendørs idrett i kommunen. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Jan Inge Haga

18. jan. 2021 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Stavanger kommune valgte mandag formiddag å videreføre forskriften som har vært gjeldende fram til nå. Begrensningene som har vært gjeldende de siste to ukene, gjelder forsatt. Det betyr blant annet at innendørs idrettsaktivitet fortsatt er stengt, også for barn og unge. Dette kan bli endret senere i uken, dersom det er smittevernfaglig anbefalt.

–Formannskapet er spesielt opptatt av barn og unge, og har signalisert et ønske om å kunne åpne opp for innendørs idrett med grupper på ti personer når dette er smittevernfaglig anbefalt. Det er det ikke i øyeblikket, sier direktør Leidulf Skjørestad for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune.

Formannskapet vil møtes senere i uken og vurdere om det er grunnlag for en gradvis åpning blant annet når det gjelder innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Dagens restriksjoner er gjeldende fram til 8. februar.

Fakta § 11 Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for alle aldersgrupper. Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for alle aldersgrupper i grupper på mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene. Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper. Forbudet i første, annet og tredje ledd gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. Skoleundervisning i idrettsanlegg på dagtid er tillatt. Forbudet gjelder til 8. februar. Vis mer

Sviktende motivasjon

Daglig leder Kristine Jøntvedt i Ålgård håndballklubb håper at hun kan få barn og unge tilbake på trening snart.

– Alt, bortsett fra toppidretten, har vært stengt hos oss de siste ukene. Vi vil gjerne ha ungene tilbake i hallen, både for å holde dem i aktivitet, men også for den sosiale delen, sier hun.

Jøntvedt merker at motivasjonen hangler hos en del av spillerne. Mange har trent lenge uten å få spille kamper, mens andre har verken fått trene eller spille kamper i en lengre periode.

– Vi har en stor jobb å gjøre når det åpner opp for å få bredden på plass igjen. Vi vil ha spillerne tilbake nå, men holder ut en uke eller to til hvis det trengs for å lette på smittetrykket, sier hun.

Søndag kveld spilte Ålgård-damene seriekamp for tomme tribuner. Det blir en god stund til neste kamp. Mandag anbefalte regjeringen to uker med kamppause for toppidretten.

– Videotrening uten apparater

– Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å følge retningslinjene som både regjeringen og kommunene kommer med, sier daglig leder Øyvind Gjerde i Sandnes Turnforening.

Han sier at all aktivitet har vært stengt i turnforeningen, bortsett fra for en liten gruppe med konkurranseutøvere som de prøver å holde i gang. De deltar på videotrening online, men det er svært begrenset hva de får trent på.

På grunn av høyere smittetrykk i Rogaland enn en del andre steder i landet, har dette ført til strengere lokale restriksjoner. Det har gjort at turnerne, og andre idrettsutøvere, har tapt treningstimer og blitt satt tilbake i utviklingen.

– De trener alternativt, men har ikke tilgang til apparater og utstyr. Konsekvensen kan bli at de mister gnisten og slutter. Det er allerede lavere pensjonsalder blant turnere enn andre idretter, sier Gjerde.

200 færre plasser

Da gruppestørrelsene måtte reduseres som en del av smittevernet, måtte turnforeningen kutte rundt 200 plasser. Gjerde sier at det er mange som ønsker å begynne å turne, men at de enn så lenge møter stengte dører.

– Vi har mange på ventelister, men vi vet ikke hvor mange som faktisk vil begynne den dagen de får plass. Det kan hende de må vente lenge.

– Vi håper det snart åpnes opp for en normal hverdag og idrettsglede igjen.

Sola, Randaberg og Sandnes kommune har valgt å avvente med å vedta nye forskrifter til etter dagens pressekonferanse om nasjonale tiltak.