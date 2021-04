Hovland og Ventura slo seg i ledelse

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura startet sånn passe bra, men avsluttet første runde av lagturneringen i New Orleans på nær fantastisk vis - og topper foreløpig resultattavlen etter 18 hull.

PÅ VEI OPP: Viktor Hovland slår ut mot hull syv i New Orleans torsdag formiddag lokal tid. Da lå han og lagkamerat Kristoffer Ventura på delt 19. plass. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

22. apr. 2021 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kjenner hverandre veldig godt og trives sammen, så det ville uansett bli en morsom dag. Det er klart vi spilte veldig bra. Men det er alltid moro å spille sammen. Det er ikke ofte vi får anledning til det i turneringer. Det bringer definitivt gode minner fra landslagene i Norge, og selvsagt college-golfen, sier Kristoffer Ventura i et intervju med arrangøren etter den norske duoens superdag.

De to har tidligere spilt «skolegolf» sammen som studenter ved universitet i Oklahoma.

PUTTER-VARM: Kristoffer Ventura fikk etter hvert skikkelig orden på putteren. Har bruker han den på hull syv i New Orleans torsdag. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viktor Hovland (23) og Kristoffer Ventura (26) endte på 10 slag under banens par første dag av «Zurich Classic» i Louisiana. Andre lagduoer - av totalt 80 - som startet og starter senere enn Hovland/Ventura kan vippe dem ned fra toppen. Men det skal mye veldig godt spill til for at det norske paret vil ha falt særlig langt ned på listen i det alle er i «mål».

Foreløpig ligger fem lagduoer på delt 2. plass etter 18 spilte hull, ni slag under banens par.

Beste resultat per hull er turneringsformatet første dag i New Orleans. I morgen slår parene annen hver gang på samme ball. De 35 beste parene etter dag to er kvalifisert for finaledagene lørdag og søndag. Dag tre spilles etter samme regel som dag én, mens annen hver gang på samme ball gjelder for den avgjørende dag fire.

Premiepotten i New Orleans PGA-turnering er 62 millioner kroner.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura lå på delt 19. plass etter syv spilte hull. Et par hull senere hadde de steget åtte plasser på «leaderboard». Deretter fulgte en birdie-fest. Hovland og Ventura satte den ene birdien - et slag under hullets par - etter den andre.

Og fullførte med 10 birdier på 18 hull.

– Jeg føler at vi virkelig spilte solid på alle 18 hullene. Vi hadde stort sett to birdie-sjanser på hvert eneste hull. Og fra nær halvveis og inn til avslutningen, fikk Kris (Kristoffer Ventura) varmet opp putteren. Det var kult å se, sier Viktor Hovland.

Sterk vind satte preg på den første runden av «Zurich Classic». Hovland og Ventura må sies å ha behersket den.

– Det er lett å la seg lure til å slå et «perfekt» slag for å komme nær (pinnen). Men noen ganger må du bare treffe midten av greenen og sørge for å spille smart, sier Viktor Hovland om den saken.

