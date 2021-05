Casper Ruuds strålende grussesong: – Hadde ikke drømt om dette

Kun tre spillere har spilt inn flere poeng enn Casper Ruud i løpet av den europeiske grussesongen. Nå ser Team Ruud mot en mulig kvartfinale i French Open.

SEIER: Casper Ruud med det synlige beviset på at han vant turneringen i Genève. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Lørdag kom det foreløpige høydepunktet for sesongen da Casper Ruud vant ATP 250-turneringen i Genève. Siden den europeiske grussesongen startet i Marbella i starten av april, har Ruud levert det ene strålende resultatet etter det andre.

På ATP-rankingen har han spilt inn 1105 poeng de siste syv ukene. Kun Rafael Nadal (1860 poeng), Stefanos Tsitsipas (1720 poeng, kan nå 1820 poeng med seier i søndagens finale i ATP 250-turneringen i Lyon) og Alexander Zverev (1315 poeng) har spilt inn flere poeng i tidsperioden.

– Jeg synes det er helt rått. Jeg hadde ikke drømt om det. Vi vet han er god på grus, det viste han i Roma i fjor, men dette er litt over forventning, sier pappa Christian Ruud om sønnens gode spill de siste ukene.

Spesielt imponerende er det med tanke på at Ruud har slitt med et par småskader denne sesongen og knapt hadde trent på grus før den første turneringen i Marbella.

– Sånn sett er det veldig imponerende, for vi fikk ikke de 10–12 dagene med skikkelig grusstrening før grussesongen, men det ble kun noen timer, sier Ruud.

I Marbella ble det riktignok ikke noen stor suksess og han røk ut i kvartfinalen, men så fulgte han opp med tre strake semifinaler - hvorav to i Masters 1000-turneringer (nivået under Grand Slam) - før det altså ble seier i Genève.

– Det viser at han har bygget seg opp et veldig høyt grunnivå, sier Ruud.

Casper Ruud har hatt enkelte småplager også de siste ukene og har måttet stå over turneringer i Barcelona og Roma.

– Han har meldt seg på alt på grunn av covid-19, men du kan ikke kjøre på med turneringer hver uke. Han har vært litt sliten og så har han hatt French Open litt i tankene når han har hoppet av.

Det gode spillet denne våren gjør at Ruud nå vil være oppe på en 16. plass på verdensrankingen og 10. plass i ATP Race - de som har spilt inn flest ATP-poeng siden starten av 2021.

– Er han også på et slikt nivå som gjør at han kan komme seg inn topp ti i verden?

– Nja, han lukter på det. Det synes jeg. Årsrankingen lyver ikke. Han har utnyttet grussesongen veldig bra så langt, men nå går vi snart inn i en gressesong og så over til hardcourt, som ikke favoriserer Casper like mye, sier faren, og legger til at han har stor tro på at sønnen kan levere bra på hardcourten.

I TOPPEN: Casper Ruud har vist seg som én av de beste grusspillerne denne sesongen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Men først er det altså French Open, som starter 30. mai.

– Casper sier han er fornøyd med andre uke, det vil si fjerde runde. Kvartfinale er ikke urealistisk hvis trekningen er fin og kroppen er bra, sier Christian Ruud, før han raskt legger til at det er mange gode motstandere.

På grunn av Ruuds hopp på verdensrankingen, vil Ruud ikke kunne møte en bedre rangert motspiller før tidligst den fjerde runden.

– Vi er fornøyd med seedingen, men vi må uansett ta hver kamp veldig seriøst, sier pappa Ruud.

