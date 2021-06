Slankere Rekord-Warholm: – Begynner kanskje å bli litt mann

BISLETT (VG) Karsten Warholm (25) forteller at store mengder utholdenhet- og styrketrening har gitt ham en slankere kropp – og konkluderer med at han kanskje begynner å bli «litt mann».

MEAN AND LEAN MACHINE: Karsten Warholm (25) senket sin egen 300 meter hekk-rekord med over et halvt sekund på Bislett fredag 4. juni - 56 dager før han skal starte i sitt første løp i Tokyo-OL. Foto: Lise Åserud

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Ja, jeg er det. Jeg føler at jeg tar et lite knepp og steg hvert år, og det føler jeg at jeg har gjort i år også. For å få mer muskler så fjerner det litt av det overflødige andre, svarer Norges kanskje største gullhåp foran Tokyo-OL på spørsmålet «du ser litt slankere ut?»

Han bekrefter og understreker at «det er korrekt, det er korrekt».

Les også Warholms snaue OL-plan: Skal knapt konkurrere

– Jeg begynner kanskje å bli litt mann, og det er jo fint det også, tilføyer Karsten Warholm – kort tid etter å ha slettet sin bestenotering i verden på 300 meter hekk med 52/100 på Bislett fredag kveld.

Fra til 33, 78 sekunder til 33,26 sekunder, med syv hekker som hindre.

Vel å merke i sesongdebuten utendørs. På bakgrunn av hva han presterte i kjølvannet av rekordløpet på samme distanse, samme sted og nær samme dato (11. juni) i fjor, er det logisk grunn til å tro at han kan slette Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk - en stund før 2021 synger på siste vers.

– Hva har du spist i vinter?

– Man skal vel ikke svare sånn spøkefullt på det heller, for da blir det bare dumt. Vi har trent veldig bra, svarer han på VGs åpningsspørsmål i pressesonen etter Bisletts «Night of Highlights» – der VM-gullvinneren fra 2017 og 2019 sto for høydepunktet.

«Vi» er selvsagt trener Leif Olav Alnes og treningspartner Amalie Iuel (27).

STØTTEAPPARAT: Amalie Iuel løp ikke på Bislett fredag, men sørget for å holde orden i sysakene til treningskamerat Karsten Warholm. Foto: Lise Åserud

I forlengelsen av «vi har trent veldig bra», refererer han til en lang treningsøkt - fra morgen til ettermiddag - som VG fikk overvære i Vallhall i julen for et halvt år siden. Den inneholdt øvelser med veldig tunge vekter og tekniske, utholdende og fartsfylte intervaller over hekker på Vallhalls kunstgressdekke.

– Den viser hvordan vi jobber med styrke. Samtidig har jeg jobbet med utholdenhet. Å få de to tingene til å jobbe sammen, er jo nesten en umulig oppgave. Jeg må «skylde» litt på Leif (Olav Alnes) når det gjelder å få til en god sammensetning der, sier Karsten Warholm.

Han «føler at vi» har truffet en veldig fin balanse.

– Når du begynner å løfte vekter, blir du kanskje litt klumpete (i kroppen). Det er det vi prøver å unngå. Jeg var nok litt mer klumpete i vinter. Så begynte vi å springe mer, og ta ned vektene mer – og da formet det seg mer i fartsretning, forklarer han.

Karsten Warholm satt hjemme foran TV-en da hans skarpeste utfordrere til OL-gullmedaljen om drøyt 50 dager løp 400 meter hekk i Dohas Diamond League-stevne 28. mai.

Rai Benjamin, VM-sølvvinneren fra 2019 samme sted, vant på sterke 47,38 sekunder, foran brasilianeren Alison dos Santos (47,57). Warholm ble åpenbart imponert over 21-åringen, som satte personlig rekord og ble nummer to foran Kyron McMaster (47,82) og Abderrahman Samba (48,26) på 4. plass.

TRE UTFORDRERE: Brasils Alison dos Santos (f.v), USAs Rai Benjamin og Qatars Abderrahman Samba under Diamond League-stevnet i Qatar 28. mai. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

– Han er en ung kar som løper fantastisk bra. 400 meter hekk begynner å bli veldig konkurranseutsatt. For min del skulle jeg ønske det bare var å cruise over mål. Men konkurrentene er også de som gjør deg til den bedre versjon av deg selv. Det er det som driver meg mot det jeg klarte her nå, sier Karsten Warholm.

Ps! OL-kvalifiseringsheatene på 400 meter hekk starter fredag 30. juli. Semifinalene går 1. august, finalen 3. august.