Norske alpinstjerner i sorg etter dødsfall: – En utrolig fin fyr

CORTINA/OSLO (VG) Servicemann på alpinlandslaget Tor Arvid Holtermann Semb er død. Han hylles av de norske alpinistene.

HYLLEST: Thea Louise Stjernesund er preget etter Tor Arvid Holtermann Sembs bortgang. Hun hyller servicemannen. Foto: Vegard Aulstad / VG

Nå nettopp

Etter kvalifiseringsrunden av tirsdagens parallellstorslalåm måtte flere av de norske jentene tørke tårer i målområdet. I intervju med pressen benyttet de anledningen til å hylle Holtermann Semb og jobben han har gjort for deres karrierer.

– Han var han en utrolig fin og trygg fyr å ha med seg på tur. Man kunne snakke om livet og alt mellom himmel og jord med ham, og man ble rolig rundt han. Han gjorde det lettere å ta steget til neste nivå som alpinist, sier Thea Louise Stjernesund til VG.

Landslagsutøver Kristina Riis-Johannessen var også preget etter Holtermann Sembs bortgang.

– Det er utrolig trist. Jeg hadde håpet at det skulle gi oss styrke, og bringe oss sammen, men det tar kanskje på mer enn man tror. Det er en person som har vært så viktig for meg i min karriere, og hjulpet til at jeg står her i dag, forteller hun til VG.

Landslaget hadde en samling på morgenen for å finne fokus før dagens konkurranse. De fikk tillatelse til å kjøre med sørgebånd på venstre arm under dagens konkurranse. Riis-Johannessen har bare gode ord å si om sin tidligere servicemann.

– Det var mange gode stunder i skirommet. Han har alltid vært der og støttet meg, og løftet meg opp. Jeg har lært mye av ham, han har vært en slags mentor, sier 29-åringen.

Familien er kjent med at VG omtaler dødsfallet.

Holtermann Sembs bortgang ble bekreftet via Alpinlandslaget på Instagram.

– Hvil i fred kjære Tor Arvid. Takk for alt du har vært og gjort for oss. Din latter og omsorg skal vi alltid huske. Vi savner deg. Våre tanker går til familien i denne tøffe stunden, skriver de.

– Tor Arvid har jobbet for oss i mange år på jentesiden. Det er fryktelig trist. Han har jobbet på europacuplaget. Han ble syk tidlig høst, også gikk det veldig fort, dessverre, sier sportssjef for alpinlandslaget, Claus Ryste, til VG.

– Vi visste at han var dårlig, men likevel er man aldri forberedt. Det er ikke noe hyggelig, sier Stjernesund.

Holtermann Semb har jobbet tett med flere av Norges beste alpinister, og stått på dag og natt for at de skal få høy fart i løypen.

– Jeg ser ikke på det som en jobb, det er en «passion». Den dagen jeg ser på det som en jobb, slutter jeg, har Holtermann Semb tidligere uttalt om arbeidet med alpinistene i et intervju med Skiforbundet.