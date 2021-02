Lundby forklarer hva som skjedde før sølvet: – Det er så fælt å oppleve

OBERSTDORF: Maren Lundby kan ta en ny medalje allerede fredag. Nå forteller hun hva som skjedde da det ble sølv i normalbakken.

Maren Lundby viste stolt frem sølvmedaljen fra normalbakken i Tyskland. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

25. feb. 2021 21:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Hva skjedde mellom først og andre hopp. Hva tenkte du på?

– Ikke så mye da, men veldig mye mellom prøvehoppet og første omgang. Jeg tenkte at dette funket faktisk. Nå skjønte jeg at det er mulig. Da fikk jeg så mye spenning i kroppen. Det er så fælt å oppleve. Det er så mye spenning, gjentar 26-åringen.

Lundby, regjerende verdensmester frem til konkurransen i normalbakken Oberstdorf, fikk denne nesten ubeskrivelige følelsen i kroppen. Den som gjør at hun forsto at alt er mulig denne kvelden, i det mørket er i ferd med å senke seg over arenaen. Flomlyset gjorde at hopperne var i fokus der de landet på sletten. Publikum av papp var tause på tribunen, men de frivillige ble oppfordret til å gi litt lyd.

Sa noen ord til seg selv

Lundby var ferdig med 1. omgang og forberedte seg til finalen. Hun lå på fjerdeplass, men hjernen fortalte at det kunne bli pallen. Hun sa noen ord hun sier til seg selv:

– Jeg går rundt og prøver å ha fokus og forteller meg selv at jeg bare må konsentrere meg om det jeg skal gjøre, ikke ha noe fokus på resultat. Jeg sier til meg selv: «“Bare gjør det, bare gjør det, bare gjør det.»

– Hadde du en samtale med trenerne dine før finalen?

– Jeg pratet ikke med trenerne mine. Vi hadde en klar plan da jeg gikk i bakken. Jeg pratet med dem tidlig på morgenen, men så fikk jeg så kjempegode svar i prøveomgangen. Da ga de bare tommelen opp, kjør på.

– Når merker du at det er et vellykket hopp?

– Det merker jeg over kulen. Når jeg setter så bra nedslag tenker jeg at det er mulig med medalje. Og når Takanashi i tillegg er bak meg, vet jeg at det er medalje, sier totningen.

Japaneren Sara Takanashi, som også har preget kvinnehoppingen, endte på tredjeplass. Marita Kramer fra Østerrike, som ledet til pause, fikk det ikke helt til i finaleomgangen.

Maren Lundby (til venstre) hoppet seg opp til sølvplass. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Ulidelig venting på resultatet

Lundby opplyser at det er spennende å stå på sletta og vente på resultatet. Det pleier å drøye i noen ulidelige sekunder, før poengsummen kommer opp. Ettallet ble vist, men så var det til slutt slovenske Ema Klinec som tok gullet.

– For meg smakte VM-sølvet bedre enn gullet fra Seefeld, kommer det fra Lundby.

Det sier egentlig mye om hvor langt hun har vært nede, og hvor dyktig hun har vært til å jobbe målbevisst. Det er dette som har stått i hodet hele sesongen.

Lagkamp neste

Kvinnene fortsetter med laghopping. Maren Lundby, Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm har alle muligheter for suksess, men Slovenia har også et meget bra lag.

– Jeg gleder meg veldig til det. Vi har et veldig sterkt lag nå, med tre hoppere inne blant topp syv, sier Silje Opseth.