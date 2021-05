Vellykket operasjon for Lunde Pedersen

Skøyteprofilen Sverre Lunde Pedersen ble operert fredag kveld, etter ulykken på sykkel dagen før.

ULYKKE: Sverre Lunde Pedersen gikk gjennom en sykkelulykke tidligere denne uken. Foto: Peter Dejong / AP

14. mai 2021 22:17 Sist oppdatert 49 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

28-åringen ble operert for to mindre brudd i venstre hånd, samt et brudd i høyre underarm på Ullevål sykehus, skriver Skøyteforbundet i en pressemelding. Operasjonen var vellykket.

Det er også påvist et mindre brudd i kinnbeinet, men det krever ikke operasjon. Riften i leveren er stabil og under kontroll, skriver Skøyteforbundet.

Les også Lunde Pedersen pådro seg rift i leveren og håndbrudd i sykkelkrasj

Forbundet legger til at Lunde Pedersen nå trenger ro og hvile i tiden fremover.

Sverre Lunde Pedersen krasjet på sykkel på en treningstur torsdag ettermiddag. Ulykken skjedde ved Nesvatn i Fyresdal kommune.

Fakta Sverre Lunde Pedersen * 28 år (født: 17. juli 1992) * Idrett: Skøyter * Klubb: Fana * Personlige rekorder (500, 1000, 1500, 5000, 10.000 m): 35,85 – 1.09,31 – 1.42,39 – 6.07,16 – 12.56,91. * Meritter: * OL: 1 gull (lagtempo), 1 bronse (5000 m) * VM allround: 4 sølv, 1 bronse * VM enkeltdistanser: 1 gull (5000 m), 3 sølv (1500 m, 2 x lagtempo), 2 bronse (5000 m og lagtempo) * EM allround: 2 bronse * EM enkeltdistanser: 1 bronse (lagtempo) * Verdenscupen: 6 individuelle seirer * Junior-VM: To allround-gull, fire gull på enkeltdistanser, to gull på lagtempo * Aktuell: Ble skadd i en sykkelulykke i Dølemo i Agder torsdag. Vis mer

Han ble hentet av luftambulansen og fraktet til Arendal sykehus. Der ble det påvist en liten blødning fra rift i lever som ble behandlet, men situasjonen var under kontroll. Senere på kvelden ble han fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus for videre behandling.

Det er ikke første gang Sverre Lunde Pedersen skader seg på sykkel. I 2019 gikk han og lagkamerat Simen Spieler Nilsen i bakken under en treningstur i Inzell i Tyskland, hvor Lunde Pedersen også vant VM-gull samme år.

Osingen tok OL-gull på lagtempo i Pyeongchang i 2018 og står med åtte enkeltseirer i verdenscupen. 28-åringen har også en OL-bronse på 5000 meter, samt VM-gull på samme øvelse. Han satser mot OL i Beijing neste vinter.