Thoresen vil ha to år til – kan bli klart neste uke

Petter Thoresen (59) håper han allerede neste uke kan komme til enighet med ishockeyforbundet om forlengelse av kontrakten som landslagssjef – og helst for to år.

SKJÆR I SJØEN: Petter Thoresen viser Martin Røymark (t.v.) og Alexander Reichenberg vei under VM i Danmark for snart to år siden. Mesterskapet i fjor i Sveits ble avlyst. Neste VM går i Riga 21. mai til 6. juni. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg forventer noe neste uke. Det vil ikke bli vanskelig å bli enige. Utspillet ligger hos dem. Jeg vil gjerne fortsette, sier Petter Thoresen.

Han undertegnet sin første avtale som trener for Norges ishockeylandslag i desember 2015, et halvt år før han – etter VM våren 2016 – faktisk overtok ansvaret for Roy Johansen (60) og i september 2016 ledet hockeygutta (med Mats Zuccarello) til seier i OL-kvalifiseringen for 2018, der Norge gikk til kvartfinalen i Pyeongchang.

Petter Thoresen forlenget i februar for to år siden sin avtale med to år. En forlengelse eller avslutning skal i henhold til den være klar i god tid før neste VM, som i år går i Riga 21. mai til 6. juni. To måneder senere venter OL-kvalifisering på hjemmebane.

Med eller uten Petter Thoresen som sjef, det er spørsmålet.

– Vi jobber med saken, svarer generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund på spørsmål om det er innledet samtaler og forhandlinger med Petter Thoresen om kontraktsforlengelse – eller det motsatte.

Ottar Eide er Petter Thoresens formelle forhandlingsmotpart, mens sportssjef Petter Salsten sørger for å gi ham sportslig grunnlag for resultatet. Eide sier «det er i alles interesse» at spørsmålet om Petter Thoresens fremtid som landslagssjef avklares i god tid før hans gjeldende kontrakt løper ut.

Det gjør den etter VM, som i motsetning til i fjor – da mesterskapet i Sveits ble corona-avlyst – i år vil bli avviklet.

– Det kan god hende vi kommer i mål i god tid før påske, og kanskje i løpet av neste uke. Han vil fortsette litt til. Det er et godt utgangspunkt for hvordan vi rigger det, sier Ottar Eide.

Petter Thoresen sier til VG at det vil være uaktuelt for ham å gå inn på en avtale som er betinget av resultatet av OL-kvalifiseringen på hjemmebane 26.–29. august mot Sør-Korea, Slovenia og Danmark.

– Det går jeg ikke inn på. Det er ikke tillit. Hvis jeg blir tilbudt en ett års kontrakt må jeg gå litt i tenkeboksen, sier Petter Thoresen og gir klart uttrykk for at han ønsker en to års kontrakt.

Det vil si over ytterligere to VM: 2022 i Finland og 2023 i St. Petersburg i Russland. I den forbindelse har han i tankene at landslaget står foran et bebudet generasjonsskifte. Stammen har lenge bestått av spillere som nå er (godt) over 30 år gamle.

Blant andre Mats Zuccarello (33), som kan bli klar til VM i Riga:

– Det er veldig rart. Det er nesten terror for en som har lyst til å drive med mennesker og liker konkurranse, sier Petter Thoresen om det faktum at det er over ett år siden han siste gang – på grunn av pandemien – ledet sitt landslag i trening og kamper.

Planen hans er å starte oppkjøringen til VM med treningssamling og treningskamper den 6. april. Rundt halvparten av hans VM-aktuelle spiller vil komme fra den norske toppserien Fjordkraft-ligaen, som har vært stanset i to måneder.

De øvrige vil komme fra pågående ligaspill i Sverige, Tyskland, Finland, Østerrike, Sveits og kanskje USA/Canada (Mats Zuccarello/Mathias Emilio Pettersen).

Ps! Ifølge Ottar Eide er håpet at Fjordkraft-ligaen skal kunne restarte i god tid før planlagt NM-sluttspill 5. til 30. april – med best av fem kamper i kvartfinalene, semifinalene og finalen.