Fem uker i skøyteboble: – Ingen kontakt med omverdenen

Håvard Lorentzen (28) mener livet i den smittevernrigide og nær hermetisk lukkede skøyteboblen i Heerenveen foreløpig løper knirkefritt, men innrømmer at det ikke er sikkert han vil være like fornøyd med tilværelsen mot slutten av oppholdet på fem uker.

INGEN SMITTEFEILSKJÆR: Allan Dahl Johansson (fra venstre), Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Peder Kongshaug har funnet seg til rette i skøyteboblen foran EM, verdenscupløpene og VM i Heerenveen – frem til 14. februar. Foto: NORGES SKØYTEFORBUND

– Resultatene og hvordan det går vil helt sikkert ha mye å si, sier Norges regjerende olympiske mester på 500 meter og tidligere sammenlagtverdensmester i sprint.

Hans allroundkollega Sverre Lunde Pedersen (28) tilføyer at Norges skøytelandslag er veldig giret og glad for at de endelig får anledning til å konkurrere denne sesongen.

– Vi har aldri vært med på noe sånt som dette før. Alt virker veldig proft og godt organisert, sier 2019-verdensmesteren på 5000 meter.

Skøytelandslaget kom til Nederland og Heerenveen sist lørdag, og der skal de som kvalifiserer seg være frem til VM enkeltdistanser er slutt søndag 14. februar.

Det vil si drøyt fem uker i smittevernboblen som skal beskytte dem mot coronaviruset covid-19-smitte.

Fakta Norges 13 EM-løpere Sprint Julie Samsonsen, Martine Ripsrud Håvard Lorentzen, Odin By Farstad, Bjørn Magnussen, reserve Henrik Fagerli Rukke Allround Ragne Wiklund, Ida Njåtun, Sofie Karoline Haugen Sverre Lunde Pedersen, Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug, reserve Allan Dahl Johansson EM sprint og allround er sammenlagtmesterskap. Nederlands regjerende verdensmester Patrick Roest er favoritt i allround, mens to til tre nederlendere og to russere – hvis covid-19-smittede Pavel Kulizjnikov uteblir – er blant gullfavorittene på sprint. Vis mer

Det starter med EM allround og EM sprint – begge sammenlagtmesterskap – førstkommende lørdag og søndag. Deretter er følger to verdenscuper to helger på rad, «helgefri» og til slutt VM. Alt det sportslige skal foregå i Heerenveens for corona-anledningen publikumstomme Thialf. Livet ellers må Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og veteranduoens lagkamerater og støtteapparat leve i sitt boblehotell i Wolvega, beliggende en kort biltur fra Thialf.

– Vi er tildelt egne leiebiler som tar oss fra hotellet og til hallen, og tilbake, sier Sverre Lunde Pedersen.

De kan fylle bensin ved én ubemannet stasjon.

LONG TIME NO SEE: Sverre Lunde Pedersen må holde kontakt med sønnen Svein og kona Ingunn Trædal-Lunde via elektroniske hjelpemidler i løpet av sine fem uker i skøyteboblen i Heerenveen. Foto: PRIVAT

Det er ikke det eneste som fraviker fra normale tider.

– Vi har ingen kontakt med omverdenen. Det er helt uaktuelt å få besøk av familien. Det er totalforbud mot å treffe folk utenfor boblen, svarer ettbarnsfaren på spørsmål om han kan få besøk av familien i løpet av de neste ukene i nær isolasjon.

Dette er et knippe av smittevernreglene alle deltagernasjonenes løpere, trenere og personer i støtteapparatene skøyteboblen i Heerenveen har måttet og må forholde seg til etter at de landet på Schiphol:

# Der ble de geleidet i VIP-buss fra flyet til flyplassens VIP-avdelingen mens bagasjen deres ble tatt hånd om separat. Fra Amsterdam til Heerenveen gikk den videre ferden i «boblebusser».

# Etter en ny coronatest da de kom til hotellet, ble alle enhver eskortert til karanteneopphold på sitt rom – i påvente av prøvesvaret. Det fikk de dagen etter.

# Mat serveres fra buffé i hotellets restaurant. Hotellet er stengt for andre gjester enn skøytefolket, som må bruke engangshansker og munnbind når de serverer seg selv. Det er kun adgang til å sitte to ved samme bord. Det er to meter avstand mellom bordene. Hotellets serveringspersonale bærer maske i tillegg til munnbind og engangshansker.

# Sverre Lunde Pedersen og Håvard Lorentzen må som alle i skøyteboblen levere en helserapport hver dag, med dagens målte kroppstemperatur og eventuelle symptomer på covid-19. Det ert forbudt å gå på butikken og kafé.

– Ingen har lyst til å bli syk. Blir man det, setter man hele laget ut av spill. Vi skal avlegge ny test torsdag. Men jeg har vanskelig for å tro at det skal komme smitte inn i denne boblen, sier Sverre Lunde Pedersen.

# Alle må gi beskjed til hotellpersonalet når de forlater hotellet, og når de kommer tilbake. Alle må oppgi navnet på nærkontakten de har hatt gjeldende dag, og det er kun lov til å ha besøk av en person på (enkelt) rommet.

– Det er lett å glemme seg. Her om dagen kom jeg ned i resepsjonen uten munnbind. Da var jeg rask til å komme meg tilbake til rommet for å hente det, sier Håvard Lorentzen.

Under de strengt tidspunktregulerte istreningsøktene i Thialf må trenerne bære munnbind hele tiden. Løperne kan ta deg av seg mens de faktisk trener. Alle må skifte klær på indre bane, der de forskjellige nasjonene der tildelt egne plasser – med to meter mellomrom.