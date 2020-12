Uventet tremålshelt for Oilers: – Det føles helt fantastisk

Oilers fulgte opp mandagens målkalas og feide isen med sjanseløse Narvik også i tirsdagens romjulskamp. Backen Chris Rumble scoret tre mål.

Tommy Kristiansen sendte Oilers i ledelsen allerede etter 27 sekunder i romjulskamp nummer to mot Narvik. Det ble nok en jubelkveld for Oilers i møtet med tabelljumboen fra nord. Pål Christensen

29. des. 2020 20:14 Sist oppdatert nå nettopp

OILERS-NARVIK 8–0

DNB ARENA: Det ble en målrik avslutning på 2020 for Oilers som for andre gang på to dager slo Narvik hjemme i DNB Arena.