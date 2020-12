Kolstad-spillerne ble utfordret: - Det ristet i knærne

Kolstad-spillerne ble utfordret til presisjonsskyting fra 41 meter over bakken.

Kolstad målvakt Lars Eggen Rismark (t.v) og vingspiller Adrian Aalberg sier det var det kuleste oppdraget de har vært med da de hang 41 m opp i lufta og skulle drive presisjon-skyting. Tor Asle Kleveland

Årets håndballsesong for Kolstad har også vært preget av Koronoa-situasjonen. For å holde humøret og tykket oppe har klubben funnet på ulike «sprell» for å trigge spillere og partnere til ulike dueller. Nylig ble to av lagets spillere utfordret langt utenfor komfortsonen.

– Det var iskaldt der oppe. Jeg skalv i hele kroppen og plukket opp ballen med synet. Jeg kjente ingenting i fingrene og den første ballen jeg kastet havnet utenfor hele området, sier Kolstad-spiller Adrian Aalberg (27) om opplevelsen han og hans keeperkollega i Kolstad Lars Eggen Rismark (29) ble utsatt for under et partner-oppdrag nylig.