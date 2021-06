Vålerenga-sjefen med bønn til byrådet: – Mange logiske brister nå

Vålerenga kan fortsatt bare ha 50 tilskuere på sine hjemmekamper. Nå begynner tålmodigheten hos klubbens ledelse å ta slutt.

Erik Espeseth er daglig leder i Vålerenga Fotball. Han forventer at det åpnes for mer enn 50 deltagere på utendørsarrangementer i Oslo i løpet av neste uke. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

11. juni 2021 14:40 Sist oppdatert 24 minutter siden

Gjenåpningen av Norge er i gang for fullt, også i Oslo. De siste to ukene har hovedstadens borgere igjen kunnet spise på restaurant og nyte øl på diverse uteserveringer. Byen har våknet.

Samtidig har man fortsatt ikke åpnet for at man kan samles flere enn 50 stykker på utendørsarrangementer i Oslo, etter at det er blitt åpnet 600 (fordelt på tre kohorter) nasjonalt. Tirsdag ble det klart at byrådet i Oslo utsatte ytterligere gjenåpning én uke.

– Hvis det fortsatt er maksimalt 50 tilskuere også etter neste uke, så vet jeg ikke hva vi gjør. Da er tålmodigheten vår brukt opp, sier daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga.

– Det samles hundrevis på puber

VIF har forståelse for at de måtte vente en uke til med å slippe inn flere på Intility Arena, men venter at det etter neste uke blir mulighet for flere på stadion.

– Det er mange logiske brister nå. Det er ingenting som ligger til grunn for at det maksimalt skal være 50 på Intility. Du ser puber og andre steder der det samles hundrevis. Det er meningsløst hvis det fortsetter slik, sier Espeseth.

I resten av Fotball-Europa har man begynt å åpne for godt over 1000 tilskuere. I Danmark har politikerne åpnet for 25.000 tilskuere under landets EM-kamper. Det er ikke sikkert at det blir tilfelle grunnet avstandskravet, men trenden er uansett tydelig. Kontrasten er stor til 50 tilskuere på Vålerengas hjemmekamper.

Smittetrenden i Oslo er noe stigende, men relativt flat. Man er langt unna tilstandene fra mars, da det ble registrert flere hundre nye smittede i hovedstaden hver dag.

– Vi har vårt tålmodige og har syntes at mye av gjenåpningsplanen har vært streng, men fornuftig. Nå har vi ingen annen mulighet enn å vise vår frustrasjon hvis dette fortsetter, selv om jeg synes det er dumt at vi går dit, sier VIFs daglige leder.

Luftig på Kontraskjæret

Espeseth mener det er helt forsvarlig å slippe inn flere enn 50 på Intility, som har 15.550 fastmonterte sitteplasser og 13 ulike innganger.

På Kontraskjæret er det utendørsvisning av kampene under fotball-EM. Normalt er det svært mye folk til stede, men også der er det maksimalt 50 deltagere enn så lenge.

Totalt har Fotballfesten 14.000 kvadratmeter å boltre seg på. Dermed er det tilrettelagt for meget god avstand mellom gjestene på Kontraskjæret.

– Vi er ikke imot smittevernrestriksjoner. Men vi skal gjøre dette til et bra og trygt arrangement, og vi mener det definitivt er trygt nok for tre kohorter på 200, sier Fotballfesten AS’ daglige leder Geir Oterhals.

De har allerede rigget klart for tre kohorter på 500. Dette kan utvides om byrådet letter på tiltakene.

Slik så det ut før visningene av fotball-EM begynte på Kontraskjæret. Foto: Privat

Byrådet er optimistisk

– Den kontrollerte og forsiktige gjenåpningen av Oslo ser heldigvis ut til å gå bra. Grunnen til at vi forlenget dagens regler med én uke, er at vi fortsatt har en litt usikker situasjon knyttet til utbrudd den siste tiden. Vi må se hvordan de utvikler seg, sier Omar Samy Gamal (SV).

Han er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo og har forståelse for at de nåværende arrangementsrestriksjonene virker urimelige når folk samler seg ute i finværet.

– Jeg vet at det er den del eksempler på at de generelle og overordnede reglene som gjelder i pandemien er for grovmaskede. Store utendørsarenaer er et eksempel.

Omar Samy Gamal er byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Sturlason

Byrådet håper det blir mulig å lette på restriksjonene for utendørsarrangementer neste uke. Om den gode utviklingen fortsetter, vil det være muligheter for å «ta et stort jafs», forteller Gamal.

– Alle er utålmodige etter å åpne mer, men vi holder igjen arrangementer noen dager til. Vi vil ikke holde folk på pinebenken og håper å kunne si ifra tidlig til uken hva vi kan gå videre med.