Tidligere toppalpinist Ove Nygren er død

Han ble 52 år gammel.

SUKSESS SOM PROFF: Ove Nygren lyktes som proffalpinist i USA for 25 til 30 år siden. Han døde for en uke siden. Foto: Jan Johannessen

5. nov. 2020 16:57 Sist oppdatert 12 minutter siden

Det bekrefter Ove Nygrens bror, Tom Nygren (54), overfor VG.

– Han døde for en uke siden. Hjertet stoppet, sier han.

Tom Nygren opplyser at broren Ove, som bodde i Oslo, antagelig vil bli bisatt neste uke.

Ove Nygren var en meget talentfull alpinist. Han tilhørte generasjonen med blant andre Ole Kristian Furuseth (53), Atle Skårdal (54), Tom Stiansen (50), Lasse Arnesen (55), nylig avdøde Finn Christian Jagge (54), Lasse Kjus (49) og Kjetil André Aamodt (49).

– Ove var en gladgutt, og han var god på ski og en god idrettsmann. Det er trist at han nå har gått bort, sier Kjetil André Aamodt.

Han ble tatt inn på landslaget samtidig som Ove Nygren i 1988.

Ove Nygren flyttet til USA sammen med et par andre norske alpinister for å kjøre som profesjonell i «Pro Tour» på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Han ble blant annet kåret til verdensmester – etter å ha slått østerrikeren Bernhard Knauss – og tjente gode penger i form av premiebonuser etter seirer i parallellslalåm og -storslalåm.

Nygren gikk under kallenavnet «The wild man» og var populær i proffsirkuset.

– Han ble jo verdensmester et par ganger der borte og fikk heltestatus, forteller Tom Nygren.

Kjetil André Aamodt karakteriserer Ove Nygren som en annerledes alpinist. Han mener profftouren – «som var ganske stor da» – passet Nygren godt. Aamodt forteller at han har truffet Nygren noen ganger de siste årene, og at det alltid har vært moro å møte ham.

Slalåmverdensmester Tom Stiansen (50) sier til VG at han kom inn på landslaget ett år etter Ove Nygren. De har ikke hatt kontakt siden deres felles sportslig aktive tid. Programlederen for «71 grader nord» minnes imidlertid Nygren som et stort motorisk talent; en trollmann på ski.

– Han var en skøyer, og han var utrolig god på ski, sier Tom Stiansen.

Tidligere ishockeyproff Anders Myrvold (45) har kjent Ove Nygren i mange år. Han forteller at han mottok beskjeden om Nygrens død sist lørdag, og at den har preget ham i dagene siden det.

– Vi møttes på fest. Det var på den tiden da jeg også var mye på fest. Det er få jeg har ledd så mye med som Ove. Vi har holdt kontakten siden. For noen år siden sto vi på ski sammen. I stor fart dro han til med en «helikopter», og jeg tenkte at det aldri ville gå bra. Men det gjorde det. Han landet på bena, på et vis, minnes Anders Myrvold.

Norges tidligere landslagsback skrev en siste hilsen til Ove Nygren på Facebook for tre dager siden – blant annet: «Mannen med stort hjerte og snill som et lam! Nå har «The wild Man» danset sin siste dans. Det er trist! Hvil i fred Kompis!»

Rallykjører Henning Solberg var en annen person utenfor alpinmiljøet som kjente Ove Nygren. Han har vært involvert i en restaurant på Aker Brygge i Oslo.

– Det var en trist beskjed. Ove var på restauranten vår flere ganger i sommer. Det var alltid hyggelig, sier Henning Solberg.

Ove Nygren var etter karrieren innblandet i noen straffesaker. For åtte år siden ble han dømt til et halvt års fengsel i forbindelse med en bedragerisak.