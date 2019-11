Norge-børsen: «Nekter å bomme, leker seg og blir toppscorer med stil»

Norge – Cuba 47–16 (25–9)

Silje Solberg: 7

10 redninger/21 skudd. Starter kampen og bytter fem minutter ut i andre omgang etter at hun først redder etter straffekast nede, før hun også tar returen som skytes høyt i mål. Fin start på mesterskapet for Norges ubestridte førstekeeper.

Andrea Austmo Pedersen: 5

4 redninger/8 skudd. Får mesterskapsdebuten etter Solbergs dobbeltredning i starten av andre omgang. Får ikke mange skudd på seg etter hun kommer inn på grunn av et godt forsvar, men redder halvparten og tvinger straffekast i stolpene. God VM-debut.

Emilie Hegh Arntzen: 5

1 mål/1 skudd/0 tekniske feil. Det har vært knyttet store forventninger til Vipers-bakspilleren, men får raskt en tominutter. Kommer tilbake og viser at innspillene sitter, før hun blir slått ut av kampen da Moa Högdahl albuer henne i ansiktet i forsvar etter 18 minutter. Hviler resten av kampen.

Heidi Løke: 7

8 mål/10 skudd/0 tekniske feil. Helt rå i første omgang og scorer fem på fem. Fortsetter å løpe inn mål i andre omgang og tar for seg i forsvar. Blir delt toppscorer med Herrem.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Stine Skogrand: 5

2 mål/4 skudd/0 tekniske feil. Den ferske moren sørger på en kontring for at hele troppen kommer på scoringslisten. Noterer seg for et par bom, men viser at kantskuddene sitter. Lovende åpning.

Silje Waade: 6

2 mål/3 skudd/0 tekniske feil. Er i startoppstillingen og scorer med et par gjennombrudd. Viser at hun er solid i forsvar.

Stine Bredal Oftedal: 6

3 mål/3 skudd/0 tekniske feil. Norges kaptein starter kampen og gjør som hun vil. Får mye hvile og kommer kun inn på straffekast i andre omgang, hvor hun selvfølgelig scorer.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Kari Brattset Dale: 6

4 mål/4 skudd/0 tekniske feil. Norges ener i forsvar. Ser ut som hun spiller volleyball slik hun blokkerer skudd etter skudd. Er også sikker i angrep.

Helene Gigstad Fauske: 5

1 mål/1 skudd/0 tekniske feil. Starter andre omgang hvor hun viser at hun ikke er redd for å gå på mål. Får også målet sitt.

Moa Högdahl: 5

2 mål/3 skudd/1 teknisk feil. Scorer like så godt sin første mesterskapsscoring med en flyver i andre omgang. Viser at hun kan trøkke til fra bak i banen.

Marit Røsberg Jacobsen: 3

2 mål/5 skudd/1 teknisk feil. Får en dårlig start med tre strake bom i første omgang. Får et par kontringsmål etter pause, men er neppe fornøyd.

Ingvild Bakkerud: 6

4 mål/4 skudd/0 tekniske feil. Bakkerud er med til Japan for å skyte og knaller til som bestilt. Skuddarmen hennes er vanskelig å stoppe.

Camilla Herrem: 8

8 mål/8 skudd/0 tekniske feil. Kantspilleren nekter å bomme, leker seg og blir toppscorer med stil med en trick. Banens beste.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Sanna Solberg-Isaksen: 7

7 mål/9 skudd/1 teknisk feil. Helt Solberg-show i innledningen av kampen når tvillingsøstrene er involvert i alt som skjer. Scorer både fra kant og i kontringer, samtidig som hun gjør en viktig jobb på toerposisjonen i forsvar.

Marta Tomac: 4

2 mål/4 skudd/2 tekniske feil. Avlaster Oftedal på en grei måte. Får noen assists og viser at hun har tatt med seg skuddviljen fra klubblaget.