Solberg glitret da håndballjentene slo Sverige i VM-generalprøven

Sverige – Norge 25–32

Lørdag innleder Norge VM-sluttspillet i Japan mot Cuba. Tirsdag testet Thorir Hergeirssons utvalgte formen.

Møtet med Sverige i Fukuoka endte med en solid sjumålsseier, til tross for at landslagssjefen ikke var hundre prosent fornøyd med alt han fikk se.

– En god del positivt. Vi rullerte på laget, og det gjør at rytmen blir litt ujevn innimellom. I perioder spilte vi bra, men vi slapp oss unødvendig langt ned etter pause, oppsummerte Hergeirsson overfor NTB.

– Det svinger. Vi trenger å jobbe mer med samhandling og samspill, men dette var et bra steg på veien, tilføyde han.

Bunnsolid Solberg

Stine Bredal Oftedal og mesterskapsdebutant Moa Høgdahl satte inn kampens to første mål i Fukuoka og slo med det an tonen. Deretter ble det 3–0 i norsk favør, før svenskene havnet i målprotokollen for første gang.

Den store frontfiguren i første omgang ble likevel målvakt Silje Solberg. Med en redningsprosent på rundt 50 bidro Siofok-proffen sterkt til at det sto 19–12 til pause.

Da var kampen i realiteten avgjort.

Etter pause klarte ikke det norske laget å opprettholde trykket på samme måte, og annen omgang endte til slutt 13–13.

Venter med Aune

15 av de 16 spillerne i det norske VM-troppen fikk spilletid i tirsdagens kamp i Fukuoka. Unntaket var Vipers-profilen Malin Aune, som pådro seg en kneskade i forkant av avreisen til Japan.

Landslagssjef Hergeirsson kan heller ikke love at Aune blir klar til lørdagens åpningskamp mot Cuba.

– Malin venter vi med noen dager til, men hun er i god utvikling. Hun blir klar i løpet av helgen, enten til første eller andre kamp, sa han til NTB.

Angola, Nederland, Serbia og Slovenia er de øvrige norske motstanderne i puljespillet. De tre beste går videre til hovedrunden, der to semifinaleplasser ligger i potten.

Norge kommer til mesterskapet som regjerende sølvvinnere etter finaletap for Frankrike i VM i 2017.