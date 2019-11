Etter nesten halvspilt sesong ser slett ikke tabellen i 1. divisjon ut slik hardtsatsende KRS hadde drømt om. Nå er Tommy Egeli tydelig på at man ikke må gå i fellen med å fokusere på de spillerne som ikke er tilgjengelige.

– For å lykkes med målsettingen må vi alle gjøre det vi kan for å støtte laget og sørge for at det er nok energi i dem som skal spille. Min klare tale er at vi må slutte å snakke om alle skadene for det får vi ikke gjort noe med, sier Egeli.