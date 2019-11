– Det er brutalt. Akkurat nå er det grusomt brutalt.

Aftenposten ringer Therese Falk fem og en halv time etter at hun gjennom lørdag og natt til søndag har løpt 429 runder på Bislett. Distansen tilsvarer over 5,5 maraton.

Stemmen i den andre enden av telefonen er «groggy». Etter å ha kommet på førsteplass i kvinneklassen og tredjeplass av samtlige, gikk 44-åringen rett til sengs, og er naturlig nok mektig sliten.

– Det er så vondt at du, nei ... sier hun og lar det ligge i luften.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si.

Rett etter løpet tok Aftenpostens fotograf et bilde av Falks føtter, full av blemmer.

– Det er egentlig det beste på kroppen. Det er bare ubehagelig. I lårene, leggene og fotbladet er det helt grusomt. Alt verker, sier hun om blemmene.

Ingen mat på 24 timer

I løpet av samtalen våkner Falk mer og mer til, og kjenner at sulten begynner å melde seg på.

Internt i ultraløpmiljøet kaller de 24-timersløpet på Bislett for «årets lengste julebord». Gjennom døgnet blir det servert ulike retter. Mot slutten av løpet søndag ble det også servert grøt, for dem som orket det.

– Jeg spiser ikke i det hele tatt, sier Falk.

I løpet av de 24 timene hun løp, var den eneste næringen hun tok til seg 24 halvlitere med sportsdrikke. En halvliter for hver time med løping.

– Det er bare sukkerlake. Så det er ikke bra for tennene vil jeg tro. Jeg vet ikke hva det er bra for, for å være ærlig. Jeg tror kanskje det er bra for viljen.

Rett på jobb og videre til maraton

Allerede mandag er det tilbake på jobb som lærer på Fagerborg ungdomsskole.

– Da er det bare å ta seg sammen. Jeg kan ikke halvsove bak en PC-skjerm hele dagen eller ha hjemmekontor, det går ikke.

Hadde det ikke vært for blemmene, tror Falk at hun hadde jogget til jobben.

– Jeg er i gang veldig fort, også beveger jeg meg på jobben. Så spiser jeg mye og sover mye, sier hun om hvordan hun restituerer seg.

For 44-åringen har en helt egen evne til å hente seg inn igjen etter de ekstreme påkjenningene. Det er bare fire uker siden hun gjennomførte sitt nest beste 24-timersløp gjennom karrieren under VM i Frankrike.

– Jeg var i grunn greit restituert til å gjøre den samme distansen i dag. En vanlig person trenger nok en måned eller to i alle fall på å få kroppen i gang igjen. Jeg tror jeg bare restituerer ekstremt fort. Jeg har person min på maraton en uke etter et sånt løp.

Og om to uker skal Falk faktisk ut og løpe langt igjen. Da skal hun løpe maraton i Bergen.

– Jeg må bare kjøre på før nyttår. Det er fint å rekke litt før det.

PS: Svenske Torbjörn Gyllebring vant løpet med distansen 246,2 kilometer, Arvid Haugen fra Bergen Løpeklubb tok annenplassen med 241,9 kilometer og Therese Falk tredjeplassen totalt med sine 234,2 kilometer.