Håndballguttene på Kolstad imponerer stort denne høsten. Per nå innehar de serieledelsen og har 7–1–1 som fasit. Men det er ikke første gang de gjør det godt på denne tiden av året.

I fjor sto de med ti seire og kun to tap til nyttår. Da seriepausen var over, ble alt snudd på hodet. En grusom periode med hele ni strake tap gjorde livet surt for håndballaget.