Lundanes styrer mot et perfekt VM: – En drøm jeg har hatt lenge

SPYDEBERG: Takket være en saftig avslutning hentet Lundanes hjem nok en VM-tittel. 31-åringen lå syv sekunder bak svenske Gustav Bergman ved nest siste mellomtid, men var foran med elleve i mål.

Samtidig kunne Magne Dæhli juble for bronsen. Etter mange år fikk han endelig sin første individuelle VM-medalje. Han var 29 sekunder bak vinnertiden.

– Dette er veldig tilfredsstillende. Jeg føler jeg har hatt så mye uoppgjort på mellomdistansen. Det har vært frustrerende at jeg har løpt bra på den lange, men ikke fått det til på den kortere distansen, sier Lundanes til Aftenposten.

Geir Olsen / NTB scanpix

Fakta: VM i orientering fredag, mellomdistanse VM i orientering i Mørk i Spydeberg fredag, mellomdistanse: Menn: 1) Olav Lundanes, Norge 34.18, 2) Gustav Bergman, Sverige 0.11 min. bak, 3) Magne Dæhli, Norge 0.29, 4) Emil Svensk, Sverige 0.30, 5) Lucas Basset, Frankrike 1.02, 6) Frederic Tranchand, Frankrike 1.51, 7) Miika Kirmula, Finland 1.57, 8) Florian Howald, Sveits 2.11, 9) Andreas Kyburz, Sveits 2.19, 10) Daniel Hubmann, Sveits 2.30. Kvinner: 1) Tove Alexandersson, Sverige 38.20, 2) Simona Aebersold, Sveits 0.05 min. bak, 3) Venla Harju, Finland og Natalja Gemperle, Russland 1.45, 5) Anne Margrethe Hausken Nordberg, Norge 1.47, 6) Sabine Hauswirth, Sveits 1.48, 7) Lina Strand, Sverige 1.52, 8) Denisa Kosova, Tsjekkia 2.17, 9) Marika Teini, Finland 2.46, 10) Cecilie Friberg Klysner, Danmark 3.07. Øvrige norske: 12) Marianne Andersen 4.14, 16) Kamilla Olaussen 4.58.

Med nok et gull er løperen fra Ålesund i ferd med å gjøre et perfekt VM. Lørdag tar han en svært sjelden trippeltriumf om Norge vinner stafetten for fjerde gang på rad.

– Det har vært en drøm veldig lenge. Jeg følte vel i fjor at jeg hadde mitt livs sjanse til å vinne tre av tre gull, men så rotet jeg meg helt bort på mellomdistansen på VMs første dag. Da tenkte jeg at det var en sjanse jeg kanskje ikke ville få igjen, sa Lundanes da Aftenposten torsdag møtte ham på det norske lagets VM-base på Vestre Kjærnes gård utenfor Moss.

Geir Olsen / NTB scanpix

Fakta: Olav Lundanes Født: 11. november 1987 (31 år) i Ålesund Idrett: Orientering Klubb: Halden Meritter (inkl. stafetter): VM: 10 gull, 4 sølv, 3 bronse EM: 4 gull, 1 sølv, 2 bronse NM: 24 gull, 7 sølv, 3 bronse

Blir fort revet med

Det var på ingen måte gitt at Norges o-stjerne skulle vinne mellomdistansen i VM. Disiplinen er langt mindre forutsigbar enn den klassiske.

– Mellomdistanse er krevende. Jeg tror det er få som har vært i nærheten av å tippe riktig pall de siste fem årene, for det kommer alltid overraskelser. Det koker litt mer i hodet når man skal løpe 35 minutter enn når det er 90, forklarer Lundanes.

Suksessen i Østfolds skoger er en sterk kontrast til følelsen Lundanes satt med i vårsesongen. Etter en solid vinter satte sykdom og småskader en brutal demper på sunnmøringens optimisme.

– Da følte jeg at hvis jeg kommer topp ti, ville det være bra. Jeg er en person som blir veldig revet med. I motgang blir jeg veldig deppet og klarer ikke å være like konstruktiv. Heldigvis snudde det.

Fakta: VM-medaljene til Lundanes: 2010 (Trondheim): Langdistanse (gull), stafett (sølv). 2011 (Savoie, Frankrike): Mellomdistanse (bronse), stafett (sølv) 2012 (Lausanne, Sveits): Langdistanse (gull), stafett (sølv) 2014 (Asiago, Italia): Mellomdistanse (gull), langdistanse (bronse) 2015 (Inverness, Skottland): Langdistanse (bronse) 2016 (Strömstad, Sverige): Langdistanse (gull), mellomdistanse (sølv), stafett (gull) 2017 (Tartu, Estland): Langdistanse (gull), stafett (gull) 2018 (Riga, Latvia): Langdistanse (gull) 2019 (Spydeberg): Langdistanse (gull), mellomdistanse (gull)

Overgår ikke det første gullet

En som derimot fikk VM spolert av skade, var Eskil Kinneberg. I fjor jublet han for sitt første individuelle mesterskapsgull, men fredag kunne han ikke forsvare tittelen. 27-åringen ble i juni diagnostisert med et tretthetsbrudd nederst i ryggen.

Geir Olsen / NTB scanpix

Olav Lundanes er nå oppe i ti VM-titler. Han tviler på at følelsen av å ta det første gullet (Trondheim i 2010) noensinne vil bli toppet.

– Når man en liten gutt, drømmer man om å vinne VM. Da drømmer man ikke om å vinne to eller tre ganger. Det å få utløp for den guttedrømmen, tror jeg alltid vil være det største, sier han.

Norge fikk kun med seg to herreløpere til mellomdistansen. Tirsdag klarte ikke VM-debutanten Paul Siurm å bli blant de 15 beste i sitt kvalifiseringsheat.