Kristoff tapte spurten i Egersund

Da Tour of Norway ble tråkket i gang på Jåttåvågen tirsdag var det med en skeptisk Alexander Kristoff på startstreken. UAE-rytteren har vært plaget av sykdom de siste to ukene og ble nødt til å stå over den siste etappen under helgens Hammer Series i Stavanger.

Under dagens etappe så formen til 31-åringen ut til å være på bedringens vei.

I det som endte med en massespurt på Slettebø utenfor Egersund var Kristoff nære. Men Stavanger-karen måtte se seg slått av to mann.

– Jeg hadde håpet på mer, men det er noen gode ryttere her. Jeg kjente at jeg manglet litt, og skulle jeg nådd helt opp burde jeg hatt et bedre hjul på slutten, sier en skuffet Kristoff til TV2 etter målgang.

Nederlandske Cees Bol (Team Sunweb) tok seieren og rumenske Eduard Michael Grosu (Delko–Marseille Provence) andreplassen.

Carina Johansen / NTB scanpix

Carina Johansen / NTB scanpix

Tidlig brudd

Som ventet var det flere bruddvillige ryttere som ønsket å vise seg fram på den første etappen. Fire ryttere stakk tidlig avgårde, og opparbeidet seg en god ledelse. Bruddet bestod av Fritjof Røinås (Joker Fuel of Norway), Torstein Træen (Uno-X Norwegian Development Team), Elmar Reinders (Roompot) og Jacob Eriksson (Coop).

På den første innlagte spurten etter 30 kilometer i Klepp var Røinås først over streken, etterfulgt av Reinders, Træen og Eriksson. Røinås tok dermed med seg tre bonussekunder, Træen to og Eriksson ett. Bruddet hadde på dette punktet en nesten sju minutters ledelse ned til feltet.

På dagens første kategoristere stigning på Kverneland var Røinås igjen først, og tok dermed med seg fire klatrepoeng. Foran Eriksson, Træen og Reinders.

Røinås med storeslem

Med Kristoff sitt UAE og flere av spurtlagene i front av feltet sank forspranget til utbryterne betraktelig de neste kilometerne. Halvveis på etappen var avstanden nede i to minutter og 55 sekunder.

På dagens andre bakkespurt var Røinås igjen først, foran Eriksson, Træen og Reinders. Røinås kjører dermed morgendagens etappe i klatretrøya.

Også på dagens andre innlagte spurt viste Røinås igjen styrke. 24-åringen var først over streken i Vikeså, foran Reinders, Eriksson og Træen. Tre nye poeng og storeslem av Røinås i dag. Han slapp seg ned til hovedfeltet da poengene var sikret.

Med 60 kilometer igjen var forspranget til bruddet nede i to minutter.

23 kilometer fra mål gikk flere ryttere bakken. Blant de den solide norske spurteren Sondre Holst Enger.

Endte i massespurt

Tre kilometer fra mål var alle de fire utbryterne kjørt inn.

Det hele endte i en massespurt på Slettebø. Der tråkket Edvald Boasson Hagen først til, men det viste seg at han startet spurten altfor tidlig. Han endte til slutt utenfor topp ti.

Alexander Kristoff satt godt til, og hundre meter fra mål var 31-åringen først. Men han måtte til slutt se seg slått av den nederlandske førsteårsproffen Cees Bol. Også Eduard Michael Grosu snek seg foran UAE-rytteren.

Cees Bol har imponert i vårsesongen, og har blant annet slått Peter Sagan i en spurt i Tour of California. Det var likevel noe overraskende at nederlenderen skulle gå til topps på den første etappen.

Den andre etappen går fra Kvinesdal til Mandal onsdag. Rittet avsluttes i Hønefoss søndag.