Minst 100 norske topputøvere i karantene. Slik finner de alternativ trening.

– Man får en god følelse av å trene ute med mye klær, sier roeren Thea Helseth.

Hun, broren Martin og Jenny Rørvik har alle vært på landslagssamling i Portugal. De skulle ha kommet hjem lørdag kveld, men returnerte få dager tidligere på grunn av situasjonen med korona.

Planen var å dra tilbake om en drøy uke, men det er uaktuelt. Alle tre, men også OL-kvalifiserte og de som forbereder seg til kvalifisering, er i karantene.

Bare roerne alene har 15 utøvere som må passe på å trene alternativt, men det betyr bare at de må holde seg unna andre, bortsett fra familien.

Søskenparet Thea og Martin Helseth, som begge bor i Oslo, valgte å dra hjem til foreldrene i Ålesund, men de bor for seg selv i en kjellerleilighet. Ikke langt unna holder Jenny Rørvik hus. Hun kommer også fra den byen.

På treningsøkten lørdag formiddag var det null grader, sol som kom frem etter hvert, og frisk luft. Trioen tok styrkeøvelser og løp i skogen.

– Vi har fått et treningsprogram vi skal følge, sier Martin Helseth.

Han var glad for at han også kunne ta en rotur i singlesculleren, selv om han normalt sitter i en båt med fire. Nå er alle spredt forskjellige steder.

Landslagstrener Johan Flodin forteller at roerne fikk låne romaskinene som vanligvis står på Toppidrettssenteret. For på Olympiatoppen er det nå helt stengt, etter at man for få dager siden bare slapp inn landslags- og stipendieutøvere.

– Jeg sliter ikke med motivasjonen, selv om alt er forandret med tanke på hverdagen, sier Martin Helseth.

Han er likevel usikker på om det blir OL. De to første verdenscupene er avlyst.

Samboere kan ikke se hverandre

Det spesielle for søsteren Thea, er at også samboeren er i karantene.

– Vi hadde sett frem til en hyggelig kjærestehelg. Jeg har ikke sett ham på tre uker, sier hun.

Kjæresten er Felix Baldauf, som er landslagsbryter. 25-åringen har dratt til hjembyen Kristiansund.

– Der har jeg flyttet inn hos trener Eren Gjægtvik, men jeg kan ikke bryte med ham, fordi han er i så dårlig form, ler Baldauf.

Han og tre andre på landslaget, pluss landslagstrener Fritz Aanes, var i Ungarn der det skulle finne sted en OL-kvalifisering til helgen.

Da gjengen kom hjem, startet treningen i Oslo som normalt. Det var før innstramningen. Torsdag ble karantene påbudt.

– Jeg får til trening, for det er ikke forbudt å være ute, jeg må bare ikke ha tett kontakt med andre. Men jeg har ingen å sparre med, sier han.

I Norge er det nå minst hundre toppidrettsutøvere som er i karantene fra ulike idretter som roing, bryting, håndball, fotball, sykling, skyting, friidrett, langrenn og freeski.

Håndballspillere uten lag

I idretter som er avhengig av medspillere, er det ikke mulig å få til samspill når utøvere er i karantene.

Hele laget til Vipers, som spilte bortekamp i Champions League i Romania, prøver nå å trene der de bor.

For Heidi Løke er ikke det noe problem.

– Jeg løper litt ute og på tredemølle inne. På treningsrommet har jeg alt jeg trenger til styrkeøvelsene.

Løke bor i Sandefjord, har ingen symptomer på smitte, og har igjen ytterligere én uke av karantenetiden.

Hun er sjeleglad for at OL-kvalifiseringen i Montenegro ble avlyst. 18 av 20 spillere på landslaget er i karantene. Det gjelder også de proffene som kom hjem for å være med på den planlagte samlingen i forkant.

Fotball i hagen

Fotballproffen Caroline Graham Hansen spilte Algarve Cup med det norske landslaget og kom hjem til Norge og rett i karantene.

– Jeg har en gym hjemme med vekter og basisutstyr, så jeg får gjort det jeg trenger. Ellers er jeg ute og løper og spiller fotball i hagen for å holde det i gang, sier Barcelona-spilleren.

Klubben forholder seg til karantenen som gjelder. Graham Hansen vet foreløpig ikke når hun drar tilbake til sin spanske hjemby, i og med at situasjonen der foreløpig er noe uklar.

– Jeg avventer og ser hva som skjer, sier hun.

Langrennsløperne Heidi Weng og Ragnhild Haga var de to eneste som rakk å dra til Canada før alle andre i langrennsleiren ble stoppet. Derfor må de ta sin karantenetid.

– Vi tok beslutningen tirsdag om å stoppe alle, men da hadde de to reist dagen før, opplyser Gro Eide, medieansvarlig i Norges Skiforbund.

Fakta: Fortsatt på tur De fleste toppidrettsutøverne som var utenlands siste uke, er kommet hjem Flere er på vei, som padlere og to freeskiere som er i USA. Sandvolleyball har to spillere i Australia. Svømmeren Henrik Christiansen og flere aktive fra Lambertseter svømmeklubb er i Spania og i villrede på hva de skal gjøre. Alle basseng er stengt i Norge. Landslagssjef Petter Løvberg søker om dispensasjon. Toppidrettssenteret er nå lukket for all trening.

I karantene i to land

Sykkelrytteren Sven Erik Bystrøm er et spesielt tilfelle. For han endte først i karantene på et hotell i Abu Dhabi sammen med laget sitt UAE. Det ble påvist koronasmitte hos to av massørene på laget hans.

Da Bystrøm kom hjem til Norge, ble det ytterligere to uker på hjemmebane i Stavanger.

– Jeg trente to økter daglig på hotellrommet i Abu Dhabi. Der var jeg innelukket og det var vakter utenfor hotellet. Jeg fikk mer en fengselsfølelse, sier han.

Heldigvis testet han selv negativt på Covid 19-viruset. Nå prøver han å få tiden til å gå, men det er ikke noe forbud mot å gå ut hvis han bare er påpasselig.

– Jeg må bare bruke sunn fornuft, sier Bystrøm, noe sportsdirektør Stian Remme i Joker Fuel Norway har innprentet sine elleve løpere.

De kom hjem sist mandag fra to uker på Rhodos, og skulle fort ut igjen til sesongstarten i Belgia.

– Sesongen er satt på vent, sier han.

Mandalitten Søren Wærenskjold rakk å vinne en etappe på Rhodos Grand Prix, før løpet ble avlyst.

19-åringen er i karantene i hjembyen.

Han hadde gledet seg spesielt til Flandern Rundt i april, men kan se langt etter det.

– Nå trener jeg i stua, sier han.

Mye kan gjøres på matte og med vekter.

Tørrtrener i stua

I skyteleiren er det totalt 14 i karantene, pluss elleve som avsluttet karantenen fredag. De kom fra et EM med sterke prestasjoner. Rifleskytter Jeanette Hegg Duestad kom på 4. plass i finalen og var på sølvlaget, som også satte europarekord. Det samme gjorde Jenny Stene i rifle 10 meter luft.

– Da vi kom hjem var det ikke snakk om karantene, så vi trente som normalt. Men så kom den bestemmelsen torsdag, forteller Duestad.

21-åringen har vært hjemme i Tønsberg, trent litt fysisk og tørrtrent. Det betyr å stå med riften og sikte seg inn mot en prikk på veggen. Eller en strek.

– Og det kan skje i stua eller på et annet rom. Karantene har ikke ødelagt så mye. Den utgjør jo vanligvis mye av basistreningen, sier 21-åringen.

Hun har skaffet Norge én av fire kvoteplasser som Norge har i rifle til Tokyo.

– Det er utfordrende å være i karantene for lerdueskytterne, for de trenger store baner, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Ble kalt hjem av pappa

Stavhopperne Simen og Sondre Guttormsen, som trener og studerer i USA, kom hjem til Norge natt til lørdag. Da bar det rett i karantene i Ski.

– De skulle ikke vært her før i juni, sier pappa Atle Guttormsen, som forteller at universitetene ble stengt og friidrettssesongen avlyst der borte.

– Jeg ville ha dem hjem, sier faren.

Sondre studerer på Ucla (University of California, Los Angeles).

– Etter at sesongen ble kansellert og all undervisning ble online, fikk vi ham hjem så kjapt vi kunne, sier faren.

Den eldste sønnen har klart kvalifiseringskravet til OL og trener som om det skal arrangeres.

Den yngste har klart kravet til junior-VM som skal være i Nairobi, men blir neppe avholdt. Han studerer til daglig på Princeton University. Der har de stengt hele universitet for våren.

Brødrene startet med en lett løpetur lørdag for å riste av seg den lange flyturen og noe av døgnvillheten.