Idrettslagene i krise: Nå kan de snart søke om å få dekket tap

KRISTIANSAND: – Kort sagt har vel omtrent all drift, aktivitet og møtevirksomhet ute i klubbene stoppet opp. Mandag blir det sendt ut et spørreskjema fra oss for å kartlegge den økonomiske situasjonen ute i klubbene. Det skjer i hele Norge, sier Svein Lien, organisasjonssjef i Agder Idrettskrets.

Koronaviruset setter sitt preg på hele samfunnet, og rammer idretten knallhardt. Fædrelandsvennen har vært i kontakt med en rekke idrettslag i Kristiansand-regionen. Alle melder om det samme. Permitteringer av trenere og administrasjon, avlyste turneringer, og frykt for avlysning av flere store arrangementer i vår og sommer som er helt essensielle for klubbenes drift.