– Jeg er helt sikker på at dette gir oss et konkurransefortrinn. Det er veldig positivt at Kolstad blir satset på. Samtidig, så er jeg ikke overrasket over at vi blir det. Vi har prestert over tid, og blir bare bedre og bedre.

Det sier stortalentet William Aar. Han har det siste året vært en del av et Kolstad-lag som har nytt godt av et samarbeid med Olympiatoppen i Trondheim.