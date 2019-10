DOHA/BERGEN: Onsdag og torsdag er det klart for tikamp under friidretts-VM i Doha i Qatar.

Martin Roe har vært i VM-byen helt siden 17. september, og begynner å bli veldig klar for å konkurrere.

Under London-VM i 2017 ble bergenseren nummer 12. Nå håper 27-åringen å gjøre det enda bedre.

– For at jeg skal være fornøyd må jeg være i nærheten av den norske rekorden på 8228 poeng, sier Roe.

Den rekorden satte han selv i Firenze i fjor. Fri-utøveren slo dermed Benjamin Jensens gamle norske rekord fra 1999.

– En topp-ti-plassering hadde vært kjempefint. Mellom 8200 og 8300 poeng bør gi en god plassering. Jeg håper på full klaff, og føler meg stabil og sterk i de fleste øvelsene, sier en selvsikker Roe.

Lise Åserud / NTB scanpix

Sykdomstrøbbel

Tikampsesongen 2019 har vært en nedtur for bergenseren, som har slitt mye med sykdom.

– Det var mye sykdom i begynnelsen av sesongen, og egentlig foran alle konkurransene. Jeg har ikke hatt en eneste tikamp der jeg har følt meg hundre prosent. Derfor har jeg vært i tvil om jeg skulle starte de tre tikampene jeg har deltatt i, forklarer han.

Den forrige internasjonale tikampen hans var på Tenerife i juni.

– Sesongen så langt kan oppsummeres med ett ord: Sykdom. Så fikk jeg to måneder med bra trening fra juni, og da begynte formen å komme i NM i august. Nå har jeg fått to måneder med god trening etter NM, så jeg føler meg bra.

Planen var hele tiden å få unna noen tikamper tidlig på året, og deretter samle energi til VM.

– Jeg håper at vi har truffet riktig med formen. Nå gleder jeg meg veldig – jeg har jo vært her i to uker allerede, sier Roe.

Ørn Borgen / NTB scanpix (arkiv)

To små hjemme

Det har vært mye snakk om ørkenklimaet i Qatar. På grunn av hete og høy luftfuktighet har Roe trent sent på dagen.

– Luftfuktigheten blir nok den største utfordringen, men det var varmt under EM i Berlin i fjor også. Jeg tror det er best å fokusere på det jeg skal gjøre, og ikke tenke så mye på varmen.

I juni ble 27-åringen pappa for andre gang.

– Nå har jeg tre jenter hjemme: To barn og samboeren. Det er koselig, det.

– Samboeren er alene hjemme og må styre med to små, men det går bra. Heldigvis har vi en ferie å se frem til etter VM, sier Martin Roe.

Friidretts-VM har så langt ikke gått så bra sett med hordalandsøyne.

Håvard Haukenes ble disket i kappgang, mens Beatrice Nedberge Llano ikke kom seg til finalen i slegge.

Tom Erling Kårbø løper kvalifisering til 3000 meter hinder tirsdag.