Tromsø Storm vant ny thriller på hjemmebane

TROMSØ STORM-CENTRUM TIGERS 105–103 (16–19, 26–17, 21–19, 21–29, 21–19)

Ronny Lange og Aslak Smalås opplevde en dramatisk debut som trenere for Tromsø Storm for to uker siden med 96–95-seier etter overtid mot Asker Aliens.

I kveldens kamp mot Centrum Tigers ble det enda mer nervepirrende.

Etter at det sto 84–84 etter de fire første periodene, måtte lagene ut i ekstraomgang for å avgjøre kampen, men lagene var også like langt etter fem minutter med 92–92.

Dermed måtte lagene ut i ny ekstraomgang, der de fortsatte å følge hverandre tett som hagl. Til slutt var det Johannes Rydningen Lange som avgjorde kampen seks sekunder før slutt med en topoenger til 105–103.

Tromsø Storm ligger på sjetteplass på tabellen med tre seiere og fem tap.