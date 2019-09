Ruud lå lenge godt an til å tukte Coric i ATP-turneringen Russland, og det så lyst ut etter det første settet. Så skrudde kroaten opp et par knepp, og da klarte ikke Ruud å holde følge. Etter to timer og fire minutter var det over.

Hadde Ruud slått Coric, hadde han vært en av de med desidert høyest ranking som Ruud hadde vunnet over. For øyeblikket er Coric ranket som nummer 15 i verden. I juli 2018 vant Ruud over David Ferrer, som på sitt beste var ranket som nummer tre i verden. Men det var i 2013, og Ferrer var ranket som nummer 39 i verden da Ruud slo ham i Sverige.

Likevel klarte ikke Ruud å holde følge til slutt, og dermed er det Coric som er klar for semifinale.

– Jeg startet veldig svakt. Han spilte mye bedre enn meg, for å være helt ærlig, og jeg hadde nesten tankene mine på vei hjem utover i det andre settet. Men jeg tok meg sammen og spilte bedre og mer aggressivt. Det fikk jeg betalt for til slutt, sa Coric til arrangøren etter kampen.

Kjempeåpning

Ruud åpnet gnistrende godt i det første settet. På 2-1 klarte Ruud å bryte da Coric slo i nettet på 30-40 i favør nordmannen, og 20-åringen gikk da opp i 3-1.

På 4-2 til nordmannen ledet Ruud 40-0, men kroaten vant tre strake baller og utlignet til 40-40. Så viste Ruud muskler med to strake poeng og gikk opp til 5-2.

Coric holdt egen serve til 3-5, noe Ruud også gjorde. Dermed vant nordmannen det første settet på solid vis 6-3.

Brøt og ble brutt

På 2-2 i det andre settet, på Coric sin serve, fikk Ruud to muligheter til å bryte til 3-2. På det andre forsøket viste Ruud styrke og presset Coric langt fram i banen. Kroaten skjøt ballen i nettet, og Ruud hadde igjen brutt.

Da skrudde Coric om og brøt direkte tilbake til 3-3. Etter å ha holdt egen serve til 4-3, ledet han 30-0 over Ruud på nordmannens serve, men etter et game på over ni minutter klarte Ruud å holde egen serve til 4-4.

På 6-5 til Coric klarte kroaten å bryte Ruud til 7-5 og settseier. Dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett.

Ble brutt og tapte

I det tredje settet åpnet Coric sterkt på egen serve. Han tok alle poengene i gamet og gikk opp til 1-0.

På 3-2 til Coric brøt kroaten Ruud til 4-2. På 30-30 i gamet satte Ruud ballen upresset i nettet, og også poenget etter tok Coric.

Det endte til slutt 6-3 i det tredje settet.

I semifinalen møter Coric vinneren av Mikhail Kukusjkin og Joao Sousa.

