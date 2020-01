Lindvik dediserte prestisjeseier til kreftsyk kollega: – Dette var for ham

INNSBRUCK: Marius Lindvik slo knockout på resten av hoppeliten – igjen. 21-åringen fulgte opp seieren i onsdagens nyttårshopprenn med nok en prestisjeseier i Hoppuka. Daniel-André Tande tok en sterk tredjeplass.

Seieren i Innsbruck betydde noe ekstra for Lindvik. Mens han forberedte seg på toppen av bakken, visste han at i Norge satt kreftsyke Bjørn Einar Romøren og så på rennet fra sykehuset. Markedssjefen for hopplandslaget fikk i juli i fjor kreft av typen Ewing sarkom.

– Det betyr veldig mye at Daniel og jeg kommer på pallen. Jeg håper han kommer seg så fort som mulig tilbake i hoppbakken, sier Lindvik til Aftenposten.

– Var denne seieren for ham?

– Ja, svarte han kontant.

Hele laget stilte i rennet med en beskjed til kollegaen klistret på overarmen. Der sto det «Stay strong Bjørn». På Radiumhospitalet i Oslo så Romøren rennet, og han var tydelig rørt.

– Det har vært stort. Jeg får mye støtte, sa Romøren til TV 2.

Fakta: Marius Lindvik Født: 27. juni 1998 (21 år) Fra: Frogner i Sørum kommune Klubb: Rælingen Skiklubb Meritter: To gull i junior-VM, To sølv i ungdoms-OL, NM-bronse og seier i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck under Hoppuka 19/20.

– En av oss

Landslagssjef Alexander Stöckl åpnet opp om hvor tøft det har vært for laget siden kreftbeskjeden kom i sommer. Slike positive opplevelser blir ekstra viktig å sette pris på.

– Det er helt fantastisk når vi klarer å levere. Denne dagen går til ham. Vi ønsker å sende ham vår energi for at han skal komme gjennom sin tøffeste tid i livet, forteller han.

Romøren har som utøver vunnet medaljer i hoppbakken i både OL og VM. Etter at han la opp som skihopper i 2014, har han fortsatt vært involvert rundt hopplandslaget.

– Det er tøft. Det er en kamp. Han lider av kreft og kjemper for livet. Han er en av oss, han er en av hoppfamilien, la Stöckl til.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er beundret over hvordan Romøren har både tatt den vonde beskjed og kjempet på gjennom tøffe cellegiftbehandlinger.

– Han er veldig, veldig sliten. Likevel er han utrettelig, og står i kampen. Han har godt humør, sier Bråthen.

– De minuttene og timene han ser på hopprenn, har han det mye bedre enn han har det ellers. Jeg tror Bjørn Einar føler på spenningen slik som vi gjør. Han vet hvor mye dette betyr for norsk hoppsport. Dette betyr mye for ham når han også ser gutta hedre ham. Han visste ikke om dette, han ble overrasket. Da han fikk se TV-bildene har jeg sett at tårene rant ganske greit, forteller han.

Kan bli første norske vinner på tretten år

I den prestisjefylte Bergiselbakken i Innsbruck ble det en sensasjonell norsk dag. Lindvik tok sin andre seier på fire dager etter hopp på 133 og 120,5 meter. I annenomgang var forholdene betydelig dårligere, der regnet gjorde store utslag på hoppene.

Likevel sto nordmannen imot presset. Han tok sats over hoppkanten, fløy ned bakken og klarte å ta de nødvendige poengene for å ta førsteplassen.

Seieren gjør at Rælingen-hopperen hopper fra 4.- til 2.-plass i sammendraget i Hoppuka. Nå er han kun 9,1 poeng bak polske Dawid Kubacki.

– Det er sinnssykt deilig. Jeg har ikke så mange ord nå. Jeg er bare full av glede, sa han euforisk etter rennet.

– Når kommer nervene?

– Jeg vet ikke. Jeg føler jeg har ganske stålkontroll, og da kjører jeg på videre, sa Lindvik selvsikkert.

Mandag arrangeres avslutningsrennet i Bischofshofen. Skulle han gå til topps i Hoppuka, vil han bli den første norske vinneren av den tradisjonsrike turneringen siden Anders Jacobsen i 2007.

Fakta: Sammenlagtstilling i Hoppuka 2019/20. Hoppuka, sammenlagt etter tre av fire renn: 1) Dawid Kubacki, Polen, 830,7, 2) Marius Lindvik, Norge, 821,6, 3) Karl Geiger, Tyskland, 817,4, 4) Ryoyu Kobayashi, Japan 817,0, 5) Stefan Kraft, Østerrike, 798,6, 6) Stephan Leyhe, Tyskland, 779,8, 7) Johann André Forfang, Norge, 777,1, 8) Domen Prevc, Slovenia, 775,4, 9) Piotr Zyla, Polen 774,6, 10) Robert Johansson, Norge, 766,9.

Stor norsk dag

Daniel-André Tande, som har slitt med å få ut sine beste hopp den siste tiden, fløy inn til en tredjeplass. 25-åringen leverte to gode hopp på 126 og 131 meter.

– Dette var deilig. Overraskende og deilig, sa Tande.

Fredag tok han en ekstra titt på video for å analysere hva han kan gjøre bedre. Det ga tydelige utslag.

– Jeg fant en strategi for å komme meg ned i en sittestilling jeg ville prøve i dag. Jeg fikk gode svar på det.

Også Johann André Forfang fikk det til å stemme godt i bakken i Innsbruck. Han endte til slutt på en 7. plass etter hopp på 131 og 120,5 meter.

Vet hva som venter Lindvik

I 2017 vant Tande, som Lindvik, både rennet i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Han vet godt hvordan det er å stå midt i koken som kommer av gode resultater i Hoppuka.

– Det blir bare enda mer oppmerksomhet enn det har vært til nå. Det er viktig for ham å fortelle hvordan han vil ha ting. Jeg tror ikke han kan følge mitt råd. Jeg elsker jo bare den situasjonen, sa han og brøt ut i latter.

– Det er noe av det beste jeg har vært med på, med så mye ståhei rundt. Det er bare et resultat av at du gjør det godt, fortsatte han.

Han la også til at å vite at Romøren satt på Radiumhospitalet og så på, ga ham en ekstra motivasjon.

– Det er utrolig godt å ha en sånn dag som et lag. Vi har lyst til å sende Bjørn Einar et budskap om å kjempe beinhardt siste del av behandlingen, sier Tande.