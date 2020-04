Sørlandsk OL-helt legger opp

Dette skriver han på Facebook torsdag.

«Punktum finale! Jeg har valgt å legge skøytene på hylla nå foran kommende sesong. Det er trist og litt vemodig å måtte gi seg etter to skadepregede sesonger, men jeg sitter igjen med utallige gode minner og OL-gullet med en fantastisk gjeng troner øverst! Det er en tid for alt og nå starter et nytt og spennende kapittel uten 200 reisedøgn++, skriver arendalitten.

Hans store karrieremessige høydepunkt kom da han var med på det norske laget som vant OL-gull i lagtempo i Pyeongchang i 2018. Denne sesongen gikk imidlertid fløyten etter at han skadet seg på sykkelen i sesongoppkjøringen.

«Skøyter har vært en stor del av livet mitt siden jeg var 11 år gammel og skøytebanen kom til Arendal. Det er utallige folk som skal takkes, men en spesielt stor takk må rettes til trenere, støtteapparat, supportere, sponsorer og sist men ikke minst familie! Uten dere hadde det ikke vært mulig. Det har vært en fantastisk reise og jeg har fått minner og venner for livet! Nå gleder jeg meg til å ta fatt på supportertilværelsen!», skriver han videre.