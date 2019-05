FRAMOHALLEN: En snau måned etter at han fylte 20 år, går Leander Myklebust Seime mandag ut på banen hjemme mot Elverum med det som for mange vil fortone seg som veldig tungt press på sine unge skuldre.

FyllingenBergen må vinne den fjerde kampen i sluttspillsemifinalen for at håpet om finale skal leve videre, og Seime er blant spillerne som må prestere for at laget skal greie det.