Reagerer på Riises oppfordring: – Ikke det smarteste trekket

John Arne Riises utspill om å bryte koronareglene vekker oppsikt.

John Arne Riises oppfordring om å «gi faen» har vakt stor oppsikt etter at TV 2 skrev om det. Audun Braastad / NTB scanpix

Nå nettopp

Tirsdag kunne TV 2 fortelle at tidligere landslagsspiller og nåværende Flint Tønsberg-trener John Arne Riise oppfordret trenerkollegaene i 3. divisjon avdeling 2 til å bryte koronareglene.

Klubbene i 3. divisjon og nedover får fortsatt ikke drive med kontakttrening.

– Jeg mener vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør fra i morgen (mandag) trene normalt som en protest mot den urettferdigheten vi alle føler. Regjeringen snakker om hvor viktig bredden er hele tiden, vel, handling sier mer enn ord! skrev Riise i e-posten TV 2 har fått tak i.

Forstår frustrasjonen

Riise har mottatt ros og støtte fra flere hold i idretten, men det er langt fra alle som er enige med mannen som har flest landskamper for Norge. Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har forståelse for at breddefotballen er frustrert.

– Vi forstår godt den frustrasjonen som kommer til uttrykk i fotballklubbene og håper i likhet med dem at smittesituasjonen fremover vil være forenelig med en gjenåpning av breddefotballen i tråd med Kulturdepartementets planer.

Nakstad understreker viktigheten av å fortsatt holde smittetallene i Norge nede. Flere land er blitt nødt til å stenge ned igjen etter nye smittebølger den siste tiden.

– Vi håper selvsagt at klubbene vil fortsette å følge smittevernrådene i tiden fremover på den samme gode måten som de har gjort hittil, og som har bidratt til å holde smittetallene nede i Norge. Dette vil være like viktig i tiden fremover for at vi skal slippe nye smitteutbrudd og unngå en ny nedstengning av barne-, ungdoms- og breddeidretten, noe ingen ønsker.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Håkon Mosvold Larsen

– Ikke tiden for Mytteri

TV 2 har allerede fått bekreftet at flere klubber på Østlandet driver fullkontakttrening og bryter koronareglene.

Klubbene i 3. divisjon og nedover får fortsatt ikke drive med kontakttrening. Breddefotballen skal etter planen ikke åpnes noe mer før tidligst i august. Dette har skapt sinne i store deler av Fotball-Norge. Kun herrenes tre øverste og kvinnenes to øverste nivåer får spille kamper og drive kontakttrening for fullt, i tillegg til barn og unge under 20 år.

Kulturminister Abid Q. Raja skal etter planen i møte igjen med idretten 10. august. Onsdag gjorde han det imidlertid klart at han kan møte idretten når som helst, så lenge han ikke må avlyse programmet sitt når han nå reiser rundt i landet for å besøke festivaler og andre kulturinstitusjoner som er påvirket av pandemien.

– Vi bor ikke i et vakuum. Vi i Norge har lykkes med å få kontroll på koronaviruset med en enorm dugnad. Helsemyndighetene har jobbet dag og natt med å få kontroll over viruset. Det er ikke tid for oss til å oppfordre til mytteri. Vi har åpnet for all toppidrett og all barneidrett. Vi har sagt at man skal få lov å spille kamper fra august – om vi har kontroll.

Kulturminister Abid Q. Raja synes ikke Riises oppfordring er spesielt smart. Annika Byrde

Raja forteller at han er blitt kjent med Riise gjennom flere telefonsamtaler og tidligere møter.

– Jeg synes John Arne er en kul fyr. Vi har tulla mye om at vi skal gå Birken sammen neste år. Akkurat nå vil jeg imidlertid si til min bortkomne venn at jeg ikke tror det her er det smarteste trekket.

Flint Tønsbergs styreleder Geir Bøe sier til VG at utspillet står for Riises egen regning. At selve klubben ikke var med på det.

