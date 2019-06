Oslo/Aftenbladet: Nå handler alt om 5000 meter i VM og verdenscupfinalen.

– Ja, jeg innser at det er mulig å nå opp på distansen, medgir Henrik overfor Aftenbladet etter at han har tatt selfies i nesten to timer med flere hundre av de 14.200 som lot seg begeistre av 28-åringens løp under Bislett Games.