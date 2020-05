Hans Christian (28) fikk drømmejobben etter mange års studier. Så ble han Norges beste i noe helt annet.

Han vant Norseman i høst, det tøffeste triatlonløpet i Norge. Da ble han også verdensmester i ekstremtriatlon.

Ekstrem er 28-åringen på mange måter, fordi han først valgte å ta en femårig utdannelse til maskiningeniør, før han hoppet av for å satse på idretten fullt og helt.

De fleste unge som kombinerer utdanning og idrett, går «all in» etter at de obligatoriske skoleårene er over. Studieprogresjonen er vanligvis redusert i begynnelsen, fordi det blir lite tid til lesing mellom to-tre treningsøkter per dag, restitusjon, reiser og konkurranser. Ofte får studiene gradvis mer prioritet utover i studieløpet, når utøverne mister motivasjon, fremgang eller lyst.

– Min historie er motsatt. Etter videregående satset jeg riktignok ett år på langrenn, før jeg la opp og dro deretter i militæret. Så begynte jeg å studere i Trondheim. Jeg drev ikke seriøst med idrett på dette tidspunktet, sier Tungesvik.

En tilfeldig prøve

Studenten slengte seg med i et uhøytidelig klubbmesterskap i triatlon som idrettsklubben på NTNU arrangerte.

– Jeg var den eneste som stilte uten våtdrakt på en kald høstkveld i Trondheim. Det ble en brutal start i denne konkurransen.

Han ble likevel trigget. De neste årene gikk han gradene i triatlon, det ble morsommere og morsommere, resultatene begynte å komme.

Da han vant aldersbestemt VM på Hawaii i 2016, i selve Ironman, var det noe han forsto:

– Ja, jeg skjønte at jeg hadde noe i denne idretten å gjøre.

Han hadde gjennomført alle de tre øvelsene på 9 timer og 27 minutter.

Ville fullføre studiene også

Tungesvik gjennomførte studiene til normert tid sommeren 2017. Umiddelbart fikk han fast jobb i Kongsberggruppen som maskiningeniør. Han valgte deltid for å kunne trene.

Da bedriften etter bare tre uker gjennomførte en kraftig nedbemanning, fikk også nykommeren et halvt års sluttpakke.

– Det var utvilsomt hell i uhell for min del, og akkurat det jeg trengte for å teste ut tilværelsen som utøver på heltid. Valget om å legge alt til side ble lettere fordi jeg hadde en utdanning i ryggen.

Fakta: Hans Christian Tungesvik Født: 23. januar 1992 Klubb: Asker Triathlon Klubb Kommer fra: Bærum Bosatt: Asker Utdannelse: Maskiningeniør NTNU (Master i Produktutvikling og Produksjon) Meritter: Vinner av aldersbestemt klasse (M18-24 år) i VM Ironman på Hawaii i 2016, 2. plass Ironman Haugesund 2018, NM-gull langdistanse i 2018, vinner av Norseman Xtreme Triathlon (inkludert VM i ekstremtriatlon) 2019

Det ukjente gir mange muligheter

De siste par årene har han vært på Mallorca, Spania i lange perioder, på treningsleir hos sin danske trener Frank Jakobsen. Slik var det også i mars, da koronaen gjorde alt mye vanskeligere og han måtte reise hjem.

Tungesvik angrer ikke på at han satset på det ukjente, for ønsket om å utforske potensialet innenfor idretten var stort. Han oppdaget også en rekke positive effekter som han kan bruke i jobbkarrieren senere.

– Jeg var avhengig av å få den økonomiske biten på plass på andre måter enn å jobbe, og det klarte jeg. Det betydde å søke sponsorer, bli privatlærer i matte, oversette produktbeskrivelser for sponsorer, drive Norges største triatlonteam sammen med Kari Lingsom, foredragsvirksomhet, og tilby triatloncoaching til andre mosjonister, ramser han opp.

– Hvis jeg hadde hatt en jobb ved siden av, ville nok sponsorjakt og sponsoroppdrag oppleves som et jag og mas i hverdagen. Slik føler jeg det ikke nå.

– Hvilke råd har du til mennesker som gjerne skulle gjort det samme, men foreløpig ikke tør?

– Selv om et slikt valg kan virke utrygt og usikkert, råder jeg til å slippe taket og kaste seg ut i det. Ved å gjøre det, tvinges man til å finne et bærekraftig opplegg både praktisk og økonomisk, og da klarer man å få det til å fungere.

Fakta: Triatlon lang og kort Foruten Tungesvik satser utøvere som Lars Petter Stormo fra Drammen, Kristian Grue, Jessheim, Allan Hovda, Haugesund og Kristian Rød, Oslo. De blir regnet som de beste i langdistansetriatlon her i landet, altså de som primært satser på full og halv Ironman. Utøvere som Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes på triatlonlandslaget, har et litt annet fokus. De er alle i verdenstoppen på den olympiske distansen, og satser på medalje under OL i Tokyo.

Egotripp

Da han begynte med triatlon på heltid, ga han seg selv tre år i første omgang. Det betyr ut inneværende sesongen, men han tipper det blir enda en sesong til.

Han føler han tar med så mye erfaring på veien, og får fine opplevelser.

– Samtidig kjenner jeg litt på at det er en egotripp, og at jeg mangler følelsen av å bidra til samfunnet i hverdagen. Derfor nyter jeg hver eneste dag av denne toppidrettstilværelsen, samtidig som at jeg ser frem til å skifte fokus mot nye mål i en jobbrelatert hverdag om ikke altfor lenge.

Han vet at den dagen han blir lei, skadet, eller ikke har fremgang, må han belage seg på å søke jobber på lik linje med nyutdannede, men bæringen føler likevel at han har fått med seg masse erfaring og lærdom på veien som kan bli nyttig med tanke på CV-en.

Det handler om å bygge nettverk, komme bort i andre bransjer, lære seg «å selge seg» til sponsorer, planlegge, sette seg et mål, og gjennomføre. Det har gitt nyttig erfaring som han skal ta med videre når tiden er inne for å se på jobbmarkedet igjen.