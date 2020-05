I rettsdokumenter kommer det angivelig frem at minst åtte politibetjenter tok bilder med sine egne mobiltelefoner av ulykkesstedet etter at basketballegenden Kobe Bryant, den 13 år gamle datteren Gianna og sju andre personer døde i en helikopterulykke nordvest for Los Angeles i januar.

Bryants enke, Vanessa Bryant, leverte fredag et søksmål der hun krever erstatning som følge av den mentale og emosjonelle påkjenningen det har vært at bildene ble tatt. Det melder magasinet People.

Etter at Los Angeles Times omtalte bildene i mars, erkjente sheriff Alex Villanueva i Los Angeles fylke at hans tjenestefolk tok bilder på ulykkesstedet.

Han innrømmet også at det ikke var noen etterforskningsmessige grunner til å ta bildene. De eneste som har tillatelse til å ta bilder av et ulykkessted i USA, er etterforskere fra det nasjonale rådet for transportsikkerhet (NTSB) og rettsmedisinere.

Mark J. Terrill, AP / NTB scanpix

Viste bilder på bar

I rettsdokumentene som People har fått tilgang til, heter det blant annet at «ikke færre enn åtte politibetjenter var på stedet og tok mobilbilder av de døde barna, foreldrene og trenerne».

Helikopteret var på vei til NBA-legenden Bryants treningssenter Mamba da det styrtet i Calabasas 26. januar.

«Som sheriffkontoret senere skulle innrømme, var det ingen etterforskningsmessige grunner for at betjentene skulle ta bilder på ulykkesstedet. I stedet tok de bilder for sin egen del», heter det videre i rettspapirene.

Underholdningsnettstedet TMZ har dessuten skrevet at en lokal bartender sendte inn en klage om at en politibetjent hadde vist bilder fra ulykkesstedet til andre personer på en bar.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kobe Bryants enke setter ord på sorgen: «Vi er helt knust»

Lucy Nicholson, Reuters / NTB scanpix

Tok saken i egne hender

Sheriff Villanueva gjorde det allerede i mars klart at de involverte politifolkene var identifisert, og at alle bildene var slettet.

Vanessa Bryant valgte likevel å hyre inn en privatetterforsker, og nå har saken altså ført til et søksmål mot politiet.

– Søksmålet handler bare om å håndheve ansvarlighet, beskytte ofrene og sørge for at ingen noen gang trenger å oppleve en slik oppførsel i fremtiden, sier en talsmann for Bryant-familien til People.

Tidligere har Bryant-familien og andre pårørende familier saksøkt selskapene som eide og drev ulykkeshelikopteret.

(©NTB)