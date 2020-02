SOLA: Vipers reiser til Sola i jakten på to nye poeng i Eliteserien for kvinner. Vipers, som har vunnet alle seriekampene, gikk på et knepent tap mot Bucuresti sist helg.

Mot Sola, som ligger tredje sist i Eliteserien, er det gode muligheter for Vipers å komme tilbake på seierssporet.